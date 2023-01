Jaime Bayly aseguró que Shakira lo invitó a salir y él la rechazó

Jaime Bayly es uno de los periodistas más controversiales de América Latina. En la actualidad este peruano se encuentra radicado en Miami, ciudad desde donde conduce uno de los programas de entrevistas más vistos del continente. Hace unos días se volvió tendencia en las redes sociales luego de despacharse en contra de la Music Sessions # 53 que grabó Shakira con el productor argentino Bzrp.

Shakira fue la invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

Bayly dijo que admira mucho a Shakira y que siempre ha seguido su carrera. Que las palabras que expresó en su momento fueron con amor; además, aseguró que él era muy buen amigo de la intérprete de Monotonía y han tenido la oportunidad de compartir en diferentes espacios. Ahora reveló en una columna de un medio de comunicación que en una oportunidad le despreció una invitación a la cantante.

Resulta que hace 20 años, según el periodista, conoció a Shakira cuando ella no tenía aún el reconocimiento que tiene actualmente. Él, en ese momento, estaba casado, pero su relación no estaba pasando por su mejor momento. Entonces hubo un primer encuentro entre la barranquillera y el peruano. Según él, ella quedó encantada y se quedó viéndolo como nunca otra persona lo había hecho antes.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible (...) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”, dijo el periodista.

Después de ese encuentro ella lo llamó por teléfono y lo invitó a ver una película, pero el periodista le dijo que no. Desde ese entonces, la barranquillera no le volvió a hacer ningún otro tipo de invitación.

“Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente (...) que me invitaba al cine a ver Titanic, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. (...) Le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme”, agregó.

Y finalizó diciendo: “Luego Shakira conquistó el mundo y se enamoró de Antonio el noble y, fue inevitable, yo también me enamoré de él”.

Shakira y Antonio de la Rúa terminaron su relación en agosto de 2010. Se habían conocido en Buenos Aires en 2000.

Cabe resaltar que hace pocos días el periodista también se refirió a Shakira, pero por su nueva canción junto al productor argentino Bizarrap. La letra ha causado gran impacto en el mundo entero, pues incluso países que no son de habla nativa en español han traducido cada palabra para descifrar el mensaje que le dejó la barranquillera al español.

Tanto así que Jaime Bayly se animó a dedicar un espacio en su programa en Mega TV y dar su opinión al respecto desmenuzando la letra para mostrar su desacuerdo con varias de las líneas que Shakira entona en esta polémica canción que habla sobre Piqué.

Shakira performs at Madison Square Garden on September 21, 2010 in New York, New York. (Photo by Larry Busacca/Getty Images North America) - Foto: Getty Images

En su transmisión dejó claro que, hoy en día, tiene una gran amistad con Shakira y la admira profundamente por su carrera profesional, pero su sentimiento de “despecho” y “venganza” –por la “herida abierta” que tiene– la han llevado a “despellejar” a Gerard Piqué.

“Desde el punto de vista artístico, la letra no es elegante, no es refinada, me parece que la letra es vulgar (...) Si me hubieran pedido un consejo hubiera dicho no tan pronto, no todavía, no con la sangre tan caliente, no con la herida tan abierta (...) La letra es en realidad de una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva, a sangre fría, contra su ex”, manifestó el reconocido periodista aludiendo a la exitosa composición entre el argentino y la barranquillera, BZRP Music Session # 53.

Además, agregó que su expareja, a pesar de haberse enamorado de otra mujer (Clara Chía Martí), siempre seguirá siendo el padre de sus dos hijos, Sasha y Milan.

Piqué acompañado de Sasha y Milán, sus dos hijos con Shakira - Foto: REUTERS

“No lo insultes tanto. No le digas gato, novato, no estás a mi altura, ni tú ni ella; yo soy una loba, no estás para mí. Porque después de todo pasará el escándalo y seguirá siendo el padre de sus dos hijos. Entonces, no porque Piqué se haya enamorado de otra mujer lo convierte en un ser despreciable, el cual tenemos que odiar”, resaltó.

Adicionalmente, el periodista comenzó a desglosar algunas líneas de la canción y dejar en claro su desacuerdo: “Hay varias líneas de la canción que, si yo fuera su colaborador musical, le hubiese recomendado cambiar. A mí no me gusta la línea que dice ‘cambiaste un Ferrari por un Twingo’, porque no creo que Shakira quede bien diciendo que ella es un auto lujoso y la otra (Clara Chía) es un carro utilitario, para gente pobre o un adefesio. Tampoco queda bien la frase del Rolex y el Cassio, hay un montón de gente buena en el mundo que no puede usar un Rolex y no por eso vale menos”, expresó.

Incluso, Jaime realizó una comparación, pues recordó el pasado sentimental de Gerard Piqué cuando mantenía una relación con Nuria Tomás, su antigua pareja, tras conocer a la barranquillera: “Eso tiene gracia porque entonces ella también fue un Twingo”.