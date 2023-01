“No creo que este llorando; es un provocador”: AuronPlay reaccionó a la canción de Shakira contra Piqué

La cantante colombiana Shakira sigue siendo noticia no solo en Colombia, sino en el mundo, luego de la exitosa colaboración musical con el argentino BZRP, que en tan solo un día superó los 70 millones de reproducciones tan solo en YouTube.

Sus versos son explícitos, la cantante no se guardó nada y le cantó la tabla (como coloquialmente se dice en el territorio colombiano) a su expareja, el exfutbolisa Gerard Piqué. Entre algunas de sus líneas están frases como: A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. [...] Tiene nombre de persona buena, Clara... mente no es como suena.

Shakira en su más reciente éxito. - Foto: Captura de pantalla

La letra ha causado gran impacto en el mundo entero, pues incluso países que no son de habla nativa en español han traducido cada palabra para descifrar el mensaje que le dejó la barranquillera al español. Tanto así que el streamer español Auron decidió dar a conocer su opinión al respecto.

“No entiendo a esta gente que dice RIP [Rest In Peace] qué… a ver, a Piqué le va a seguir yendo bien y el domingo va a tener una audiencia que lo flipas en la Kings League. A Piqué no le va a dejar de ir bien en la vida. RIP musicalmente hablando, igual sí… pero que no va a dejar de irle bien, la verdad”, señaló en una de sus conocidas transmisiones por Twitch, donde además agregó que, “Además a este tío que, hasta donde conozco a Piqué —que lo llevo siguiendo muchos años—, la verdad, otra persona se echaría a llorar y diría: ‘Maldita sea mi vida. Dios mío, me voy a morir’, pero yo creo que lo de ayer a Piqué lo pone cachon…”.

Adicionalmente, AuronPlay también dijo que Piqué lejos de lamentarse por críticas y burlas, por el contrario, está disfrutando ser tendencia en todo el mundo.

“A él le gusta ser el centro de atención. A él le gusta. Seguramente lleva todo el día escuchándola en casa y bailando. Es un tipo bastante peculiar, Piqué. No creo que esté llorando. Otro, tal vez, pero, ¿Piqué llorando? Pero sí es que es un provocador desde siempre”.

“Te voy a hacer vudú”: esta es la parodia que le hicieron a la canción de Shakira sobre Piqué

A estas reacciones se suma la más reciente parodia realizada al éxito musical, que ha llamado la atención de los internautas, en la que agregan burlescos mensajes en contra del exfutbolista y su nueva novia, Clara Chía.

Se trata de la versión hecha por el programa de humor de TV3, Polònia, donde se puede ver a la actriz Eva Ortega caracterizando a Shakira, con toda la estética de BZRP Music Session #53, que se ha convertido en el tema más viral en redes sociales.

“Para tipos como tú. Mi amor se acabó el rencor, pero tu novia es baja como un tapón. Es la hora de la compasión, aunque si ves a mi suegra, que se coma un mojón. Oye, ‘Geri’, voy de buenas. Creo que alguien te pinchó las ruedas. Una loba como yo hace bueno a Tebas”, se escucha en el video de la parodia.

La parte de la canción que más ha llamado la atención es donde aparece la actriz pinchando un muñeco de vudú, exagerando la molestia de Shakira con Piqué.

Parodian la canción de Shakira - Foto: Captura de pantalla

“Una loba como yo usa un muñeco de vudú. Te voy a hacer vudú. Hay que estar en contacto. Me acercaré y con tu carita haré Kung-fu. Del amor al odio hay un paso, pronto en ‘Crims’ verás nuestro caso. Cero rencor bebé, pero te aviso que Rosa Peral a mi lado es un partidazo. No sé ni qué es lo que te pasó que has cambiado a todo un Cinco Jotas por las Ruffles Jamón Jamón”, canta la parodia sobre el famoso Twingo y el Casio. “Yo soy Gila, ella es José Mota. Tiene nombre de persona fina. Si como chía, me entran ‘cagarrinas’”.