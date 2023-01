Escritor español ‘acribilló' a Shakira por su nueva canción con Bizarrap: “me parece vergonzoso”

Juan del Val no se guardó ninguna opinión sobre el estreno musical de la barranquillera y el argentino.

Para nadie es un secreto que Shakira logró desatar una fuerte polémica en las plataformas digitales y la industria musical con el estreno de su colaboración con Bizarrap. La barranquillera se robó las miradas con su actitud, con la letra tajante contra Piqué y los momentos exactos en los que tiró pullas a Clara Chía Marti, actual novia del exfutbolista.

A pesar de que un gran número de personas aplaudió este lanzamiento musical, un grupo de usuarios y famosos decidieron hacerle oposición, manifestando lo poco que les gustó que la artista recurriera a esta herramienta para desahogar todo lo que sintió con el español. Las críticas abundaron en estos espacios digitales, al punto de que la calificaron de “ardida” y “pasada”.

Shakira en su lanzamiento musical con Bizarrap. - Foto: Captura de pantalla

Una de las personas que se fue contra Shakira fue Juan del Val, reconocido escritor y guionista español, quien no se guardó nada y optó por despacharse en opiniones por este tema. El europeo no lo pensó dos veces y “acribilló”, según reseña El Mundo, a la colombiana por las líneas que interpretó.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Juan del Val, que se sienta todos los jueves en El Hormiguero para dialogar sobre distintos temas, quiso dar su punto de vista sobre algunas frases que incluyó la barranquillera en esta colaboración. El guionista participó en el programa de Pablo Motos y lanzó un par de comentarios, señalando que le parecía vergonzoso lo que hizo la latina en contra de su ex y Clara Chía.

“A mí me parece determinante lo que hace hablando de la actual pareja de Piqué, eso me parece vergonzoso”, afirmó en la charla, puntualizando exactamente en fragmento de la letra en que hace alusión a la joven de 23 años con el “claramente”.

Una vez pasaron a la parte donde Shakira hace las comparaciones con marcas como Ferrari, Twingo, Casio y Rolex, Juan del Val apuntó que le parecía “lamentable” aquel recurso, ya que lo veía como innecesario.

“Y cuando ya hablamos de machismo y cosificación, lo de ‘Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio’, No se puede cosificar más. Me parece totalmente lamentable”, dijo el escritor.

No obstante, ahí no quedó la apreciación del español, ya que arremetió contra la cantante pop, asegurando que no veía la necesidad de lanzar tres canciones contra Piqué, además de nombrar a Montserrat Bernabéu, su exsuegra, en una de las líneas. El guionista y colaborador del formato insistió en que la celebridad “rentabilizó” bastante su dolor y lo había dejado claro con este estreno.

“¡Vale ya, niña! ¡vale ya, chica!, ¡ya está bien! Una canción, vale. Dos, vale. Pero, tres y sacar a la suegra…¡Ya está bien! Que sí, que ‘ay, qué dolor tengo’, pero el dolor lo rentabilizó hasta el máximo, ¡vale ya!”, mencionó, mientras los otros presentes del programa conservaban silencio.

Para finalizar, Juan del Val remató su opinión puntualizando en que le parecía “una canción absolutamente perversa” y “muy mala”, por lo que dejaba hasta ahí sus declaraciones.

Escritor español y colaborador de El Hormiguero. - Foto: Instagram @juandelval

En este mismo espacio, Cristina Pardo, integrante del programa, soltó una pulla acerca del proceso legal que lleva Shakira con Hacienda, afirmando que ya podría reunir el dinero para pagarlo y quedar al día.

“Ya puede ponerse al día con Hacienda”, mencionó la mujer, luego de que sus compañeros de formato indicaran que Shakira veía este tema artístico como un negocio.

Por el momento Shakira no se pronunció al respecto sobre estas opiniones en su contra, limitándose a reaccionar un par de veces al auge que tuvo su trabajo con Bizarrap. La artista colombiana se mantuvo en silencio y ya sumó más de 60 millones de reproducciones en YouTube con solo unas horas de lanzamiento.