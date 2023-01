Nueva canción de Shakira: la fortuna que ganaría la colombiana en YouTube tras su éxito musical

Shakira está desatada y su nueva canción BZRP Music Session #53 junto al argentino Bizarrap lo demuestra. No se queda con nada y le tira a Piqué de frente, con un juego de palabras que terminan mencionando el apellido del catalán en diversas ocasiones, siempre dejando claro que ella es “mucha mujer” para él, quien la habría dejado más mal de lo que los medios y la prensa sensacionalista alguna vez informaron.

Pues bien, la ‘tiraera’ de la barranquillera con el compositor argentino sigue rompiendo topes, apenas once horas después de haber sido lanzada al público llevaba 25 millones de visualizaciones, poco a poco fue aumentando el número de visitas, al punto de que un día después ya está alcanzando los 70 millones.

La producción musical de la barranquillera se ha hecho viral por todas las contundentes frases que canta con nombre propio, en donde revela detalles de su relación post-divorcio con el exfutbolista español Gerard Piqué.

En los versos, Shakira no se guardó nada y le sacó los movimientos, los asuntos, y los momentos de los que tanto se ha hablado en torno a la ruptura —al parecer— por Clara Chía, la nueva novia de Piqué, con quien —aparentemente lleva más de un año—.

Clara Chía y Gerard Piqué. - Foto: Instagram

Cada parte de la letra de la canción, aunque hasta el momento no se sabe realmente quiénes fueron los compositores, desataron toda una ola de comentarios y reacciones de famosos, influencers, futbolistas, periodistas y personas del común que no se resistieron a dar su opinión al respecto.

Sin embargo, a pesar del gran impacto que ha causado en el mundo entero, muchos se llegan a preguntar cuánto podría estar ganando la barranquillera en YouTube, por su más reciente éxito BZRP Music Session #53, que ha logrado las más de 68 millones de vistas.

Nueva canción de Shakira y BZRP - Foto: Pantallazo de YouTube oficial de BZRP

Según la plataforma de videos, hasta el momento el proyecto musical ha logrado ser reproducido 68.293.010 de veces, pero ¿cuánto significa en términos monetarios?

Aunque es difícil saber con exactitud el precio que paga YouTube por cada reproducción, de acuerdo a la plataforma de estadísticas y análisis de redes sociales, Social Blade, que se encarga de recopilar toda la información sobre visitas, comentarios y monetización en videos de la plataforma, los valores oscilan entre el centavo de dólar y siete dólares por cierto número de reproducciones.

Teniendo esto en cuenta, hasta este momento, la colombiana estaría ganando, por las más de 31 millones de reproducciones, unos ingresos de entre los 15 mil y los 125 mil dólares (unos 74 millones a 750 millones de pesos colombianos).

(Photo by Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images) - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

Los doce dardos venenosos que le lanza a Piqué en su nueva canción

1. “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción”: Si el ex de Shakira pensaba que en algún momento podría existir reconciliación, se equivocó.

2. “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”: Una frase que hiere el alma de Piqué, que el año pasado renunció como futbolista al Barcelona FC, en medio de lágrimas, tras casi quince años de vida deportiva en ese club.

3. “Hace rato que yo debí botar ese gato”: Mientras en otras canciones como Dare (La, La, La), la intérprete colombiana mencionaba el color de ojos de su entonces pareja, “sin esos ojos azules me muero”, ahora habla con sorna de ese rasgo físico de su ex. Sí, Piqué ya es historia.

4. “Una loba como yo no está para novatos”: Al comienzo de la relación, muchos cuestionaron el que Shakira le llevara diez años a Piqué. El tiempo les dio la razón. Y Shakira lo confirma en su nueva canción.

5. “A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú”: Claro, Clara Chía Martí no podía salir ilesa en este venenoso tema.

6. “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”: Sí, Piqué, no hay duda de que Shakira no piensa dar segundas oportunidades.

El exfutbolista subió esta fotografía a su cuenta oficial de Twitter en 2013, plasmando el apoyo y cariño que sentía por la cantante. - Foto: Twitter: @3gerardpique

7. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”: Shakira recoge bien los cuestionamientos permanentes que los medios y las redes han lanzado sobre la infidelidad de Piqué.

8. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”: Una graciosa forma de decir que a pesar de la separación, la casa de Shakira en Barcelona está a unos pocos pasos que la de los padres de Piqué, un motivo más para que la barranquillera quiera abandonar la capital catalana para instalarse definitivamente en Miami con sus hijos, lejos del acoso de los paparazzi y sus líos con el fisco español.

9. “Creíste que me heriste y me volviste más dura”: Aunque muchos crean que Shakira está en lo peor de su tusa, atreverse a cantarle así al desamor demuestra que es más fuerte de lo que parece.

10. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan: Que lo diga Shakira, que con el videoclip de Monotonía, la canción que lanzó en octubre, alcanzó las 60 millones de reproducciones, de los que una tercera parte las logró en las primeras 24 horas tras su estreno.

11. “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”: Un dardo directo a Piqué y la poca buena imagen que le queda.

12. “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”: ¿Queda algo más por decir?