Shakira sigue batiendo récords: un día después del lanzamiento con BZRP, supera los 65 millones de vistas

La ‘tiraera’ de Shakira con Bizarrap sigue rompiendo topes, apenas once horas después de haber sido lanzada al público llevaba 25 millones de visualizaciones, poco a poco fue aumentando el número de visitas, al punto que un día después, supera los 65 millones.

65.583.103 de vistas en apenas 40 horas y 13 minutos de estar al aire. Es el tema de conversación mundial, actores, artistas, deportistas, y hasta políticos han tenido que ver con la afamada canción de la colombiana y el argentino.

La producción musical de la barranquillera se ha hecho viral por todas las contundentes frases que canta con nombre propio, en donde devela detalles de su relación post-divorcio con el exfutbolista Gerard Piqué.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Refiriéndose específicamente a los 14 millones de euros que le debe al Ministerio de Hacienda en España, “así como la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya”, de acuerdo con el análisis de una tuitera llamada Melany Mora.

Shakira en una presentación en el Madison Square Garden. - Foto: Getty Images

En los versos Shakira no se guardó nada y le sacó los movimientos, los asuntos, y los momentos de los que tanto se ha hablado en torno a la ruptura -al parecer- por Clara Chía, la nueva novia de Piqué, con quien -aparentemente lleva más de un año-.

“Tiene nombre... de persona buena. Clara... mente no es como suena. Tiene nombre... de persona buena, Clara... mente es igualita que tú, oh-oh, oh-oh”, canta Shakira. Esto, ya que, según el portal Para Bebés, Clara proviene de la palabra ‘Clarus’, que significa “clara” o “luminosa”, significando “ilustre, pura y limpia”.

En el segundo 56 de la canción, la colombiana canta: A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Refiriéndose a que él no pudo soportar que la colombiana es más famosa que él, tal como asegura en Monotonía, (en colaboración con Ozuna) cuando dice: “Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo [...] Me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”.

Shakira lanzó "Monotonía" el pasado 19 de octubre. - Foto: Instagram

Shakira hace un juego extraordinario de palabras que riman a la perfección con el apellido de su expareja, Piqué, escpecialmente cuando canta: Esto es pa’que te mortifiques, mastiques y tragues. Tragues y mastiques”, tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad -según parece- porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea (mermelada) que a Piqué no le gustaba”, analiza Mora.

Hay que decir que Shakira fue enfática en cómo se ha sentido en España, el país en el que ella jugó de visitante y Piqué de local, lo que para ella no fue tan bueno, pues en su canción afirmó: Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también.

Hay un detalle que ha pasado desapercibido, y es la bata que lleva Shakira. Es un estampado de cadenas amarillas sobre un fondo verde, que alcanza a cubrirle casi la totalidad del brazo, y al unirlos cuando dice Aquí me siento un rehén, caza perfecto para emular una retención.

Shakira - periodistas españoles de Cope, radio deportiva española Foto: YouTube BZRP - Twitter @cope - Foto: Foto: YouTube BZRP - Twitter @cope

También es de mencionar que La prensa española no se quedó callada ante el éxito mundial de la barranquillera, en la radio deportiva Cope, donde su directo Juanma Castaño expresó: “Estoy flipando. Es increíble, acabamos de experimentar algo... No se sorprendan si esta canción es número uno en al menos 3 o 4 semanas”.

Uno de los periodistas que participaba en la discusión destacó que esta situación por la que atraviesa Shakira es normal, y que ella se desahoga cantando (y “cantando bien, porque es una artista de pies a cabeza, es una brutalidad de mujer”, agregó otro de los panelistas), mientras que otras celebridades, cuando las entrevistan tras una ruptura, lo que hacen es “rajar” de su ‘ex’.

Además, bromearon con que es posible que haya muchos hombres pensando en “nunca estar con una cantante, por si acaso”. Y rememoraron la forma en la que celebraba los goles: Piqué haciendo una cruz con sus antebrazos y mostrando solo dos dedos con cada mano, y la cantante en el minuto 22 de la canción diciendo “Yo valgo por dos de 22″; lo anterior hace alusión a que Clara Chía tiene 23 años y Shakira 45 años.

“La letra la ha escrito satanás, es que es una cosa de locos”, dijo Juanma soltando una carcajada y generando risas entre sus compañeros.