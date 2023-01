Pep Guardiola apareció en el pasado de Clara Chía, ¿por qué siguen siendo tan cercanos?

La nueva pareja de Gerard Piqué, Clara Chía, sigue estando en la mira de la prensa rosa española y de los paparazis, que no le pierden pisada y que están a la expectativa de sus movimientos para poder encontrar más detalles de la relación que sostiene con el exfutbolista.

Así mismo, los encargados de seguirla también escudriñan en sus redes sociales, sus estudios o cualquier espacio que visite para tratar encontrar más información que dé nuevas luces sobre cómo fue el engaño a Shakira o para detectar alguna mancha en su pasado.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué, también mantiene una muy buena relación con Pep Guardiola. - Foto: Instagram

Pese a las investigaciones a las que a diario es sometida la mujer, no hay nada de lo que la prensa española se haya podido agarrar para agrandar el lío amoroso que terminó con la separación de la barranquillera y el exdefensa del Barcelona.

Algo de lo poco que llamó la atención de quienes se dedicaron a analizar a Clara Chía y su vida es la relación que sostiene con el entrenador del Manchester City y extécnico de Barcelona, Pep Guardiola, con quien ha sido muy cercana desde que comenzó a liderar el proyecto de la Kings League, nuevo negocio de Piqué.

Según informan desde España, la mujer de 23 años compartió en la escuela catalanista en la que se cruzó con los hijos del entrenador durante sus primeros años; de allí nació una buena relación entre ellos que trascendió más allá de los pasillos del claustro, pues ahora, siguen siendo muy cercanos.

El trabajo de Chía como una de las piezas clave de la Kings League la llevó a hacer mucho más rutinarias sus charlas con Guardiola, debido a la exigencia y su compromiso con el proyecto de su novio.

¿Clara Chía y Piqué la están pasando mal?

Una de las grandes “víctimas” de toda la polémica desatada por la más reciente canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap habría sido la nueva novia de Gerard Piqué, la española Clara Chía, todo porque este nombre aparece latente y directo en varias de las frases de esta canción, asunto que a todos sorprendió, a unos encantó y a otros definitivamente les pareció una bajeza de muy mal gusto.

La pareja habría tenido un mal momento luego de que Shakira lanzara su colaboración con Bizarrap. - Foto: Instagram

El caso es que hubo muchos cibernautas que se preguntaron qué habría sucedido con Clara luego de toda la tormenta mediática que desató la canción. Los rumores sobre cómo la española tomó el sencillo o las consecuencias que desató en ella (y su relación con Piqué) fueron tan variadas como reacciones tuvo el “temón”, que logró hitos como ser el lanzamiento en español más exitoso de la red social YouTube en toda su historia y catapultó a la colombiana como la artista más escuchada en todo el mes de enero en Spotify, logro que ninguna mujer había alcanzado y que destronó al puertorriqueño Bad Bunny.

Primero se habló de que Clara Chía estaba sumamente afectada emocionalmente por la canción, pues en dicho sencillo se le compara a la española con marcas de carros y relojes como Twingo y Casio, poniéndolos en un nivel inferior al de marcas como Ferrari y Rolex, los que le vendrían a representar a Shakira.

Por otro lado, se dice que la relación entre la española y su actual novio, Piqué, se habría venido a pique por una frase específica de la canción: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”.

En su más reciente canción con Bizarrap , la colombiana hizo menciones directas a Clara Chía. - Foto: Instagram

Según estas palabras que canta la colombiana en su canción, Piqué le habría rogado a Shakira para que su relación no terminara, sabiendo que él ya estaría en otra relación paralela con Clara Chía cuando se habría dado este hecho, asunto que obviamente no le habría gustado en lo absoluto a la española y hasta se habló de una separación rotunda entre la nueva pareja, una de las más redondas en los últimos meses en España.

Todos estos rumores quedaron en entredicho cuando una de las amigas más cercanas de Chía declaró a la revista Vanitatis que Clara se encuentra “en completa paz y tranquilidad” y que nada de lo que suceda alrededor de la ‘Sesión 53′ la tiene afectada, pues se ha mantenido al margen de la canción y su polémica enfocándose en sus asuntos personales, su rutina de trabajo y en los pocos espacios de esparcimiento que tiene con su familia, pues estaría viviendo en este momento con sus papás, y su pareja, quien ha intentado salirle adelante a la revolución con un sentido del humor que siempre se queda corto.