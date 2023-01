La cantante no enamoró con su nuevo color de cabello y terminó pareciéndose a la nueva pareja de Piqué, según los cibernautas.

Critican a Paola Jara por su nuevo look, ¿se parece a Clara Chía?

Paola Jara ha logrado meterse en el corazón de los colombianos con su música despechada y con infinitos mensajes de empoderamiento femenino, sin embargo, su vida privada a veces le juega malas pasadas y termina generando más polémica que cariño, pues son muchos los que aún no le perdonan que haya sido ella la que supuestamente “dañó” el hogar que tenía su actual pareja Jessi Uribe, y ahora tampoco encantó con el cambio que le hizo a su imagen.

Hace unos días la cantante mostró en sus historias de Instagram varias imágenes donde se le ve su nuevo cambio de look. Ella, muy orgullosa, dejó ver el nuevo color que ahora lleva en la melena y cómo lo está peinando, donde el rubio ahora es el protagonista y se decanta en unas ondas que le sientan a la perfección a la silueta de la antioqueña, quien ahora ostenta de unas curvas envidiables gracias a la disciplina que tiene a la hora de hacer ejercicio y comer de forma saludable.

Así mostró la cantante su cambio de look en historias de Instagram. IG: paolajarapj - Foto: Instagram: paolajarapj

Este es un gran cambio para la cantante, pues siempre se ha mostrado con su cabello negro o en tonos oscuros, donde el rojo y el cobre también han hecho su aparición, sin embargo, nunca tan marcados como para acaparar todo el protagonismo, como ahora, que en definitiva si acapara miradas gracias al brillo de su pelo claro, que incluso la ha hecho merecedora de comparaciones con otra mujer muy famosa por el momento.

La cantante antioqueña se despidió de los tonos negros en su cabello. Instagram: paolajarapj - Foto: Instagram: paolajarapj

Se trata de la nueva novia del exfutbolista Gerard Piqué, Clara Chía, quien ha sido titular de infinidad de medios extranjeros gracias a la polémica que hay entre su novio y la expareja del catalán, la colombiana Shakira, quien no solo ha tenido que soportar la infidelidad del deportista, sino que ha lanzado una sarta de dardos venenosos hacia los españoles con su más reciente sencillo, la sesión # 53 del productor Bizarrap.

Chía ha aparecido en medios de comunicación de todo el mundo con las pocas fotos que han podido hacer de ella y en ellas se le ve con un cabello muy rubio, que no pasó desapercibido para los fanáticos de la intérprete de Mala mujer, pues se han atrevido a compararlas y hasta decir que ahora sí parecen la misma persona. “Ahora sí quedó como Clara Chia”, “Con filtro cualquiera parece reina. Se parece gemela con clara Chía”, “claramente se ve más joven”, “Claramente cirugías 🙈”, “Clara -mente se ve como clara”, “Clara-mente yo se lo cuido”, son algunos de los comentarios que se leen en la comparación que hizo la cuenta de Instagram Rastreando Famosos.

Clara Chía y Gerard Piqué son pareja desde septiembre de 2022, un mes después de que el español terminara con Shakira. - Foto: Instagram

Pero Clara Chía no es la única que cae en las comparaciones de Paola por su nuevo look. Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe, también entra en esta dinámica de redes sociales en la que los cibernautas afirman que Jara estaría haciendo todo lo posible para parecerse a la ex de su esposo y así evitar cualquier arrepentimiento por parte del bumangués.

“Ahora sí Sandrita”, “Se quiere parecer a sandrita”, “Cada vez se le ve más la cara de señora”, “Se quiere parecer a Sandra, cómo será cuando la vida le cobre la factura”, “No sabe qué hacer para igualar la edad de Jessi...”, “Apenas quedó como look de esposa, ahora esperar quién será la amante”, son los mensajes que le dejan a la cantante, quien en este momento calienta motores para iniciar las presentaciones de su 2023, en el que ella afirma habrá nueva música, una ampliación de su marca de ropa deportiva y quizás alguna que otra sorpresa con su esposo Jessi Uribe.