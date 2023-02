Mateo Carvajal sorprendió a su novia, Stephanie Ruiz, y le pidió compromiso en pleno programa en vivo

Mateo Carvajal desató una ola de comentarios en las plataformas digitales luego de anunciar su renuncia a Survivor, la isla de los famosos, del Canal RCN. El deportista tomó la decisión de salir de la competencia, afirmando que no se sentía en las condiciones para luchar hasta el final como en otros proyectos.

Mateo Carvajal tomó la decisión de abandonar Survivor, debido a lo complejo que fue el reto. - Foto: Instagram @mateoc17

Tras su salida del formato de supervivencia, el paisa fue invitado a Buen día, Colombia, donde dialogó un poco sobre su experiencia, de su paso por la pantalla chica y las condiciones a las que se expuso. El creador de contenido se sinceró y mencionó detalles que lo hicieron tomar la decisión de partir del proyecto.

No obstante, lo que llamó la atención de esta entrevista era que Mateo Carvajal estaba bastante nervioso y ansioso, anunciando previamente en redes sociales que algo pasaría en el matutino. El influencer asistió junto a Stephanie Ruiz, su novia, al programa de entretenimiento, dando pistas sobre qué podría pasar.

Mateo Carvajal y su novia, Stephanie Ruiz. - Foto: Instagram @mateoc17

Según quedó registrado, el antioqueño optó por pedir la ayuda de los integrantes de Buen día, Colombia para hacerle una amorosa propuesta a su pareja sentimental. Los conductores del matutino se unieron a este momento, por lo que se inventaron una supuesta dinámica y así sorprender a la empresaria paisa.

Violeta Bergonzi le tapó los ojos a Stephanie Ruiz, indicándole que Mateo Carvajal aparecería con una particular prenda: “Mateo en tanga narizona. Esto se llama: ‘Qué tanto se conocen’”, mencionó la presentadora, minutos antes de que se descubriera el plan.

Cuando la empresaria se giró, el creador de contenido estaba de rodillas con un anillo en sus manos, pidiéndole que estuvieran el resto de la vida juntos. El influencer regaló unas breves palabras y se mostró bastante emocionado por esto que estaba viviendo en televisión.

“Quiero pasar el resto de mis días contigo, es una señal de compromiso porque te amo, te respeto mucho y lo demás te lo digo en casa”, dijo el instagrammer en el programa en vivo.

“Te amo, flaquita, esta era la sorpresa y mi estrés por estar acá”, agregó, levantándose y entregándole el regalo.

#mateocarvajal le pidió matrimonio por tercera vez a su mujer, con quién tienen una hija en @BuenDiaColrcn pic.twitter.com/ufJ8x9bYWM — Archie Valdo Hadock (@tugatoarchie) February 2, 2023

Ruiz no dudó en abrazarlo y besarlo, asegurando que era una sorpresa muy linda para ella y, evidentemente, aceptaba la propuesta de su pareja sentimental. La empresaria agradeció y dio unas palabras, reflejando en su rostro la alegría que sintió al ver esta sorpresa del deportista.

“Muchas gracias a todos, todo superbién. Creo que todos estaban esperando este momento. Muchas gracias. Para siempre”, mencionó, una vez los presentadores del programa le preguntaron si era una respuesta para siempre o no.

Stephanie Ruiz, empresaria y creadora de contenido colombiana. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @Stephanie Ruiz

Es importante destacar que Mateo Carvajal despertó rumores de compromiso con Stephanie Ruiz, debido a unas argollas doradas que lucían en sus manos desde hace varios meses. La pareja conservó el silencio al respecto, hasta un día que el influencer estaba en Barcelona y afirmó que estaba “recién casado”.

Mateo Carvajal habló de su renuncia en ‘Survivor’

Carvajal aprovechó el final del capítulo para utilizar sus redes sociales y expresar todo lo que pasó por su cabeza. El paisa se mostró sonriente y con una actitud tranquila, pese a las críticas donde lo calificaban de “flojo”.

“Acabé de ver el capítulo, siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción. También, mucha gratitud hacia el canal, porque es un formato excepcional y lo que hay detrás de ese ‘reality’, es gente con mucha preparación y un formato excepcional”, dijo en un video de su cuenta oficial de Instagram.

“En lo personal, como que, no sé, he pasado momentos que te sacuden. Esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien. Pero, de alguna u otra manera, no se quede ahí, porque a uno le toca continuar hacia adelante”, agregó en el mensaje a sus fieles seguidores.

El deportista sorprendió a más de uno con la nueva imagen que adoptó. - Foto: Instagram @mateoc17

El antioqueño aseguró que no estaba afectado por las palabras u ofensas que recibió en redes sociales, ya que no era nuevo en esto y esta equivocación sabe que la asume de una forma distinta.

“Los malos comentarios no me afectan mucho. Yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que yo la ca&*, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que me tenía confianza. Esos momentos, del sacudoncito son bien jodidos, pero bien potentes al momento de prepararse y formarse para lo que viene. ¿Cosas positivas? Me puedo quedar aquí, destacándoselas todas. Siempre es más lo bueno que lo que queda pendiente o por corregir”, afirmó.

El deportista e influencer aplaudió a quienes se quedaron en la isla y no renunciaron, pues sabía que era difícil y complejo avanzar en una competencia de esta magnitud.

Mateo Carvajal - Foto tomada de Instagram @mateoc17 - Foto: Instagram @mateoc17

“Los que se quedaron en la isla, mis respetos. Se los dije, antes de salir: – Ustedes me ganaron, son más grandes por no renunciar y quedarse acá. Por hacer el esfuerzo que yo no pude -. A ellos, felicitaciones, son de admirar”, aseguró.

Para cerrar el tema, Carvajal soltó chistes y puntualizó en que si había otro reality en camino no dudaría en presentarse y no renunciaría, tal y como pasó en este.

“¿Qué otro ‘reality’ hay por ahí y me meto? Esta vez, voy con toda jajaja. Y si de pronto, alguien sabe, si están buscando gente para otro ‘reality’, yo meto. Yo soy personaje, mar$#%& y prometo que no voy a renunciar, si me vuelven a llamar”, concluyó entre risas.