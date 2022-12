Mateo Carvajal confirmó que sí se casó con Stephanie Ruiz

Mateo Carvajal se robó las miradas de miles de personas en las plataformas digitales con la relación sentimental que sostiene con Stephanie Ruiz, una empresaria paisa que cautivó su corazón y logró conquistarlo tras varios meses en los que estuvo, aparentemente, soltero. El deportista no ocultó su emoción con esta historia, por lo que dejó a la vista algunos detalles de los momentos que vivieron.

Ambos paisas llamaron la atención de los curiosos con una serie de contenidos, donde se les vio bastante unidos y disfrutando de diversos momentos románticos. El creador de contenido y la empresaria se sorprendieron con detalles amorosos, con celebraciones inesperadas y con bromas muy particulares, las cuales dejaron a la vista cómo era la química que sostenían.

Sin embargo, pese a que esta unión llamó la atención de los fieles seguidores de Mateo Carvajal, más de un curioso se percató de unas argollas doradas que estaban luciendo los dos paisas desde hace algunas semanas. Estos anillos eran similares y los lucían en el dedo anular, por lo que muchos creyeron que se habían casado.

Ante la ola de preguntas que surgieron en redes sociales por este tema, la pareja optó por guardar silencio y generar una gran expectativa alrededor de estos accesorios. Sin embargo, el deportista dejó sin palabras a más de uno con una revelación que hizo en las palabras que brindó en un video de su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Carvajal estaba trotando y haciendo deporte en Barcelona, cuando comenzó a mostrar un poco de todo el recorrido que hizo. Al explicar toda la distancia que logró, el antioqueño afirmó que estaba muy contento y motivado para seguir ejercitándose, ya que estaba recién casado y disfrutando de un gran viaje.

“Miren salí a trotar. ¿Ven esas tres torrecitas? Hice toda esa ruta por acá, muy bacana, siete kilómetros, pero devuélvase. Eh no, no, no, no, no, no ¿Tiene plata? Tampoco. Pero ¿saben qué? Voy con moral mari$#… ¡Estoy recién casado! ¡Estoy en chimba de país! Hoy amanecí como bonito mari$#… como con un brillo. No mentira, ¿Saben qué? Voy a hacer unos 5 k, voy a tratar de bajarlos de 20 minutos, vamos a ver si lol logramos, si nos da”, dijo el colombiano.

Por el momento esta es la primera vez que Mateo habla sobre este tema, por lo que muchos fanáticos esperan saber más detalles de este compromiso y el paso sentimental que dieron.

El hijo de Mateo Carvajal, Salvador, le espanta los pretendientes a Stephanie Ruiz

Salvador Carvajal Ramírez es un hombre muy afortunado y lleno de amor, que no solo recibe cariño y compañía de sus padres, sino también de las nuevas parejas de Mateo y Melina respectivamente, quienes también lo acogen como si fueran fruto de ellos.

Esto se debe a que la separación entre Mateo y Melina se llevó en los mejores términos, explicándole al pequeño de forma directa qué sucede con las relaciones sentimentales de cada uno y haciéndolo partícipe en las nuevas vidas tanto de la presentadora, como del deportista.

Por eso es muy cotidiano que Salvador se deje ver con el actor Juan Manuel Mendoza, novio de Melina, o con Stephanie Ruiz, la novia de Mateo Carvajal, con quienes también disfruta, aprende, juega y hasta demuestra su carácter, como sucedió hace poco en uno de sus encuentros con la empresaria, donde compartían un cumpleaños de un allegado y se dio una situación medio álgida.

Fue el mismo Mateo quien publicó un video donde se ve a Salvador alejando a un hombre que quería estar cerca de Stephanie, quien lo estaba cargando para retratar una foto juntos. Apenas el pequeño se percató de la presencia del hombre, de inmediato le retiró su rostro con su mano, poniendo su rostro muy serio para que entendieran lo que quería decir.

Mientras eso sucede, se escucha en el fondo que alguien le pregunta al pequeño “¿de quién es Stephanie?”. Sin pensarlo un segundo el niño le contesta: “de mi papá”, dejando claro que no quiere que nadie más se le acerque a la empresaria, solo su padre.

De inmediato miles de seguidores del deportista alabaron el gesto tierno y directo de Salvador, alabando también el cariño que se tienen él y Stephanie y resaltando lo afortunado que es el deportista paisa, pues no todos los hijos adoran de esa forma a las nuevas parejas de sus padres, más cuando pasan mucho tiempo sin estar en contacto con su madre.