Vasectomía: la palabra que rodea a Tatán Mejía y Maleja Restrepo, ¿se cierra la “fábrica”?

Una de las conversaciones más importantes a la hora de tener pareja es si se quiere o no tener hijos, más cuando ya se tienen retoños y se piensa si se quiere agrandar la familia o, por el contrario, “cerrar la fábrica” definitivamente y dejar la descendencia tal cual está en la actualidad, asunto que ahora le tocó discutir a Tatán Mejía y su esposa Maleja Restrepo.

Las dos luminarias comparten muchos momentos juntos en su cotidianidad y en uno de ellos la influencer propuso el tema de la vasectomía, procedimiento que se practican los hombres para cortar el conducto por el que pasan los espermatozoides y así evitar embarazos no deseados.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: maleja_restrepo

Según contó Maleja en sus historias de Instagram, Tatán estaría próximo a someterse a dicha cirugía ambulatoria, sin embargo, él tiene un millón de dudas por resolver antes de pasar por el procedimiento, pues como en toda cirugía puede haber complicaciones y estas pueden afectar drásticamente su vida sexual; algo muy remoto, pero que se debe considerar.

La disfunción eréctil es una de las preocupaciones de Mejía, quien aún no ha tomado la decisión de realizarse la vasectomía, asunto que Maleja atajó mostrándole las bondades sobre el procedimiento, convenciendo finalmente al manizaleño, aunque él seguía con muchas reservas al respecto.

Tatán está dudoso sobre la vasectomía, procedimiento que se podría realizar pronto. Foto: Instagram @tatanmejia. - Foto: Foto: Instagram @tatanmejia.

“Qué dicha que ya no tengamos riesgo de tener más hijos, porque yo ya tengo muy claro que no quiero tener otro hijo”, dijo Maleja muy complacida, lo que disparó a Tatán y le dio entrada a negarse nuevamente a la vasectomía, pues él sí quiere agrandar su familia y darle hermanos a sus dos hijas, Guadalupe y Macarena, siendo la menor de los Mejía Restrepo el mayor apoyo del deportista.

La discusión quedó inconclusa, con un Tatán muy cuestionado sobre si sí realizarse la vasectomía o, por el contrario, insistir en otro hijo, que Maleja ya dijo que no quiere tener y esta sí es una decisión que no tiene reversa, pues ella, aunque ha disfrutado mucho de sus dos embarazos, ya no quiere someter su cuerpo y su mente a otro proceso de gestación.

Video | La nalgada de Maleja Restrepo a Tatán Mejía: “Yo a usted le pego es con deseo”

La buena relación que llevan la presentadora Maleja Restrepo y el motociclista Tatán Mejía es conocida por sus seguidores, pues en sus redes sociales es común ver las muestras de afecto y cariño; así mismo, muestran aspectos de su vida amorosa, en familia y profesional.

En esta oportunidad fue la caleña la que grabó un divertido momento junto a su pareja, al sorprenderlo con una cariñosa, pero fuerte muestra de afecto. Mientras el finalista de MasterChef Celebrity estaba distraído mirando el mar, Maleja puso a grabar el celular para guardar registro de la broma. Segundos después, ella lo sorprendió con una palmada en la nalga y asustó a Mejía, quien entre risas y sobándose le dijo: “¡Amor, pasito! No me pegue tan duro”.

La caleña decidió jugarle una broma a modo de desquite a su esposo, tatán Mejía. - Foto: Captura Instagram @maleja_restrepo

En ese momento aparece Maleja y entre carcajadas de la un beso a su pareja y le reclama por las veces que él ha hecho lo mismo. “Así me pega usted”, dijo la presentadora en medio de risas. Algo adolorido, Tatán Mejía no se quedó callado y le explicó los motivos que lo han llevado a hacerlo: “Yo le pego a usted con deseo, no con rabia”, dijo el motociclista que siguió sobándose y mirando al mar.

En el video también se pudo apreciar el buen estado físico tanto de Maleja como de su pareja, quienes son apasionados por los deportes extremos y la aventura, de hecho, hace poco la presentadora publicó un clip, en sus historias de Instagram, en el que se veía como Tatán orientaba a su hija para que aprendiera a manejar moto y a practicar algunos trucos sobre ella.