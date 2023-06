Valentina Lizcano habló sobre la ‘pelea’ que tuvo con el padre ‘Chucho’; le habría ‘costado’ el trabajo en reconocido canal

Valentina Lizcano, recordada por sus papeles en producciones como Aquí no hay quien viva, Los Victorinos o La reina del flow, está dando de qué hablar, luego de haber ofrecido una entrevista a un reconocido programa de chismes, donde dio detalles de una situación por la que atravesó.

En diálogo con el magacín Lo sé todo, del canal Uno, habló sobre un fuerte enfrentamiento que hace unos años tuvo con el padre ‘Chucho’. Este altercado terminó con resultados negativos para la actriz, pues afectó su relación con RCN Televisión, hasta el punto de que no podía hacer castings para las producciones del medio.

El padre Chucho es considerado como el sacerdote más famoso de la televisión colombiana. - Foto: Instagram: @padrechuchocol

Son bastantes los altercados que ha tenido Valentina a lo largo de su vida e incluso en más de una ocasión los ha aceptado públicamente. Sin embargo, esto no ha sido un problema, pues, según ella, le han servido para crecer al convertirlos en una enseñanza para su vida. Con todo, hay cosas de las que no se arrepiente, como aquellas diferencias que tuvo con el padre ‘Chucho’, por ejemplo.

“Ser mujer en este medio es complicado, ha sido duro mantenerme siendo fiel a mí misma, a mis creencias y respetando cada etapa de mi vida. He pasado por todas las etapas frente a las cámaras, desde los 17 años estoy frente a las cámaras y he cometido errores, gracias a Dios no había redes sociales en ese momento”, manifestó para el programa de entretenimiento.

Valentina Lizcano es una de las actrices más recordadas de la televisión colombiana. - Foto: Instagram @valelizcano

Y continuó relatando, con nombres propios, una experiencia bastante incómoda y difícil que le sucedió hace algunos años, la cual le “costó” estar fuera de uno de los canales más importantes de la televisión nacional durante bastante tiempo.

“En algún momento tuve un problema con el padre ‘Chucho’, hace como unos 200 millones de años. Fue una historia bastante turbulenta. Volver a que me recibieran en un ‘casting’ en RCN fue durísimo”, resaltó.

Valentina Lizcano contó que hace aproximadamente 15 años tuvo esa pelea con Jesús Hernán Orjuela, nombre de pila del reconocido sacerdote. Y todo fue en una etapa difícil para ella, por el consumo de drogas y alcohol.

“Él tuvo una actitud, en un encuentro que tuvimos en los llanos, creo que yo tenía 24 años. En esa época tomaba y, para la gente no es secreto, tuve problemas con las drogas, me molesté muchísimo”, agregó.

Y aunque ella reconoce que la forma de hacer el reclamo en aquel entonces no fue la mejor, sigue firme en el fondo del asunto que motivó esa reacción. Ella considera que el reconocido sacerdote no se portó bien con unos niños.

“Creo que tenía el derecho y el deber de hacerle el reclamo, porque no me gustó la actitud que tuvo con unos niños, pero lo hice de mala manera”, dijo en diálogo con el magacín.

Los años le han enseñado a ser un poco más prudente y a darse cuenta de que no hay verdades absolutas, que estas se pueden modificar con el tiempo.

“Ya uno se mide para decir las cosas, no para agradar, pero respetando al otro. Me siento orgullosa de quien soy, espero seguir creciendo y evolucionando desde el amor y la compasión a mí misma”, concluyó.

No ha vuelto a estar en un reality desde 'Protagonistas de Novela'. - Foto: Instagram: @valelizcano

Hoy, a sus 39 años, la vallecaucana Valentina Lizcano es madre de dos hijos, Salvador y Alma. Este último, fruto de su relación con el italiano Giulio Iannelli, con quien reside en Medellín . De su familia buscó extraer siempre lo mejor, formando una feliz.

A su vez, este 2023, la actriz no quiso ser parte del programa que es presentado por el motociclista extremo Tatán Mejía. El argumento que Lizcano dio a su negación es que su hija, Alma, aún se encuentra en plena etapa de desarrollo y crecimiento, entonces no es el momento de ir.