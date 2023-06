Yeferson Cossio soltó cuánto cobraría para participar en reconocido evento: “No hombre, por 500 palos, ni voy al evento”

Yeferson Cossio se ubicó como uno de los influenciadores más famosos y reconocidos de todo Colombia, debido a la amplia gama de contenidos y publicaciones que compartió en redes sociales durante años. El paisa logró conquistar a un gran grupo de personas con sus ideas y ocurrencias, basadas en humor, bromas pesadas y sarcasmos.

El creador de contenido llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales por los lujos, excentricidades y emprendimientos que realizó, destacando también su labor con ayudas para animales. Su trayectoria lo catapultó al reconocimiento y al éxito total con estos espacios digitales, ganando bastante dinero.

Al ser famoso por esta labor en redes sociales, Yeferson Cossio suele dar entrevistas en las que cuenta un poco de su realidad, de sus planes a futuro y sus métodos para negociar proyectos, buscando la manera de ganar de forma equitativa y equilibrada.

En una reciente charla con Danibet, uno de sus allegados y amigos, para el formato Parche y sorpresas con Yef Cossio y Carolina, Yeferson Cossio recibió una pregunta relacionada directamente con cuánto cobraría por participar en un reality o un evento de Street Fighter.

El creador de contenido reveló cifra por la que participaría en un evento.

“En el fondo, ¿tú no participas en algo como Street Fighter?”, preguntó el entrevistador.

El antioqueño se sinceró y fue claro en que asistiría a esta clase de proyectos únicamente si la cantidad de dinero que le ofrecen es gigante y sobrepasa sus expectativas. El influencer puntualizó en que no lo haría por un valor mínimo, pues tenía claro que se convertiría en una de las peleas más caras.

“No, me tienen que pagar mucha plata y para que sea una cantidad que diga yo, ‘hijueputa, es muchísimo’. La verdad no sé ni cuánto”, dijo al inicio.

El paisa se negaría a participar en eventos gratis o con pagos mínimos.

Danibet lanzó otra pregunta a su colega, indagando si de casualidad lo haría por aproximadamente “500 palos”, contando con que es una suma muy alta y considerable.

“No hombre, por 500 palos, ni voy al evento”, señaló Yeferson Cossio, a lo que el presentador del espacio digital agregó: “La pelea sería una de las más caras”.

El creador de contenido salió en defensa propia y apuntó que muchas personas lo criticaban, pero que él no aceptaría estas propuestas de gratis o por poco dinero, ya que mínimo lo realizaría por un total de dos millones de dólares.

“Porque la gente alega, acaso me invitaron, si mi equipo me hubiera dicho la propuesta, yo voy (...), yo lo que estoy diciendo es que no voy gratis ni por poquita plata. Mínimo dos millones de dólares. Si yo me voy a dar en la jeta con alguien y vamos a hacer un show mediático, que merezca la pena”, dijo.

Danibet siguió con las preguntas y formuló un caso hipotético en el que mencionaba los servicios que ofrece Cossio para ayudar a marcas o personas a crecer en redes sociales de forma exitosa y completa. El paisa respondió y puso de ejemplo a su novia, Carolina Gómez, quien ahora recibe muchos ingresos de estas plataformas.

Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez.

“Les voy a contar el negocio con Caro, ella antes solo tenía una red social y muy poquitos seguidores, subía una foto cada tres meses y es una chica de universidad. Entonces, rápido conseguimos un millón de seguidores”, dijo.

“Las redes que ella tenía las quitó, ella se quedó sin redes un tiempo, porque igual nunca las usaba. Nos quedamos 3 y 4 días juntos y no tocaba ese celular, me tocaba decirle que avisara a sus papás. Ella viene de una familia conservadora, no sé qué hace con un man tatuado”, agregó.

Carolina Gómez y Yeferson Cossio trabajan en redes sociales.

Por último, Yeferson Cossio explicó la situación con los perfiles falsos que le crearon en algún momento, expresando que ahora su imagen hace parte de su proyecto y sus empresas, dándole dinero y buen movimiento en las redes.

“Ya había muchos perfiles falsos, ella me decía que quería trabajar, y yo le respondía: ‘¿Qué te vas a poner a trabajar? Puedes ganar plata por redes’. Entonces el negocio fue, las redes no son de ella, son de una de mis empresas, ella gana el 80 por ciento de todo lo que vende, el 7 por ciento es para el chat center y el 13 va para fundaciones. No me interesa monetizar plata de ella”, concluyó.