Yeferson Cossio anunció su llegada a OnlyFans con picante fotografía

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más polémicos de Colombia. Este fin de semana el influenciador fue tendencia en las redes sociales por cuenta de una noticia que circuló en varios medios de comunicación, en donde lo señalaban de ser el responsable de un accidente de tránsito.

El influencer apareció mojado, luego del choque que sufrió en su lujosa camioneta. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

El asunto estuvo en que el influenciador no iba en el vehículo que sí era de su propiedad, pero él no tuvo nada que ver en el hecho. La molestia se dio por la rapidez en que se dio a conocer la información y hasta su mamá lo llamó muy angustiada pensando en que a su hijo le había pasado algo malo. El mismo Yeferson dijo que sus abogados se iban a apersonar de la situación, pues algo que no soporta es que su mamá se preocupe y más por noticias que son falsas.

Por fortuna, para el creador de contenidos, los daños solo fueron materiales. Hasta el momento se desconocen detalles de lo sucedido, pero lo que se ha confirmado es que nadie resultó herido.

Lejos de ese momento tan complicado para el influenciador, en redes sociales se dio a conocer la “candente” noticia de que el creador de contenidos abrió su cuenta de OnlyFans.

“¡Pa’ los que quieran! Ya lancé nuevamente mi canal de Only, para que vayan y chismoseen un contenido un poco más subido de tono ¡Los veo pues por allá!”, fueron las palabras que utilizó el creador de contenidos para darle a conocer a todos sus fans que estaba activo nuevamente en la plataforma que se ha caracterizado por albergar a creadores de contenido con un tono bastante alto.

Las reacciones no se hicieron esperar. Las opiniones estuvieron divididas, algunos consideran que ya no tiene formas de llamar la atención, mientras que otros se mostraron felices de que el creador de contenidos suba ahora este tipo de materiales, pese a que en el pasado había dicho que no iba a subir más contenido de dicha categoría.

“No sabe cómo llamar la atención, ya qué Jenn está pegando duro más que él”. “Será que a alguien le gusta eso, qué desagradable”, fueron algunos de los comentarios en contra. En el caso de los fans del influenciador, sí hubo quienes reconocieron la figura del creador de contenidos. Hay que tener en cuenta que la foto no aparece en el perfil oficial del creador de contenidos, por lo que muchos están a la espera de que confirme si la noticia es real o es fake.

Hace pocos días, Yeferson Cossio fue tendencia en las redes sociales por cuenta de una “imprudencia”. Resulta que el paisa estaba compartiendo con unos amigos en una embarcación y se resbaló, por suerte no le pasó absolutamente nada, pero sí varios usuarios en las redes sociales le pidieron que fuera mucho más responsable porque tenía muchos seguidores que tratarían de imitarlo.

Otra de las cosas que se le ha criticado al creador de contenidos es el hecho de promocionar algunas marcas que han sido cuestionadas por ser consideradas por los usuarios en redes sociales como “estafas”. Esto debido a que le prometen a los usuarios que con una inversión van a recibir una gran rentabilidad.

Instagram @yefersoncossio - Foto: Instagram @yefersoncossio

También hay personas que se preguntan de dónde saca tanto dinero para hacer regalos excéntricos a sus seguidores y promocionar productos.

Un ejemplo de esto fue el sorteo que realizó hace algunos días junto a otras cuentas en Instagram.

El paisa se unió con un grupo de cuentas para regalarles lujosos premios a los que quisieran participar por los mismos siguiendo unos simples pasos. Los regalos eran los siguientes:

1 ganador de un apartamento completamente amoblado en Medellín. Este se entregaba con todo al día y con escrituras.

2 ganadores iPhone 14, ganadora mamoplastia o lipo o su valor en efectivo para los que no quisieran usarla.

Un ganador 10.000.000 de pesos

Dos ganadores 5.000.000 de pesos, C/U

Diez ganadores 1.000.000, C/U

Veinte ganadores 500.000, C/U

Cincuenta ganadores, 200 000 C/U

Los pasos eran simples, pues los cibernautas debían seguir todas las cuentas de Instagram que él está siguiendo, un poco más de 120, y dejar comentarios en una de sus publicaciones. El sorteo se realizó el pasado 5 de junio a través de un en vivo en su cuenta.