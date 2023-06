Yeferson Cossio ostenta tener uno de los carros más lujosos de Medellín recordando su pasado humilde

Para Yeferson Cossio nunca ha sido un problema mostrar todo el dinero que tiene y sus redes sociales son un ejemplo de ello. En la mayoría de sus publicaciones el paisa deja ver su ropa de marcas prestigiosas de alta moda, su enorme mansión a las afueras de Medellín, la lujosa colección de automóviles de alta gama que tiene o los viajes alrededor del mundo que hace, en los que no solo se toma fotos en sitios turísticos, sino que también visita lugares sumamente costosos y de alto nivel.

Sin embargo, el paisa aún recuerda su dura niñez, cuando su madre tenía que trabajar en diferentes oficios informales para lograr llevar comida a su casa y pagar las cuentas, obligaciones que en ocasiones no lograba cumplir y terminaban, ella y sus hijos, sin acceso a los servicios públicos o un plato de comida antes de irse a dormir.

Instagram @yefersoncossio - Foto: Instagram @yefersoncossio

Los dos escenarios anteriormente planteados son demasiado opuestos y esto lo tiene muy claro el creador de contenido, quien aún no sabe cómo su vida y la de su familia logró cambiar de una forma tan drástica y abismal en tan poco tiempo, pues Cossio inició su carrera en las redes sociales hace relativamente poco tiempo y esto fue lo que le empezó a generar una fortuna que hoy es descomunal.

Esta reflexión la hizo el mismo Yeferson a través de sus historias de Instagram, donde publicó un video en el que se le ve conduciendo hacia un centro comercial de la capital antioqueña para participar en un evento donde tienen expuesto a uno de sus automóviles de lujo, llegando de sorpresa a dicho lugar para dejar atónitos a los visitantes de la muestra de cuatro ruedas.

Yeferson Cossio en el río. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

“Cuando nosotros éramos pequeños nos tocaba muy duro económicamente. De hecho mi mamá vendía dulces en los buses, llegó a vender bananos en una carreta en el barrio popular 1 que es donde vivíamos, tintos en la Minorista.

Yo en mi época fui uno de los mejores ICFES y no pude aprovechar la beca en la universidad porque no teníamos los pasajes… En este preciso momento voy a ir a Unicentro que tiene un evento de carros y el show central es uno de los carros más importantes y es mío, o sea, es como wow, es que no me la creo, ¿en qué momento cambió todo un carajo?”, declaró Yeferson en su video.

Yeferson Cossio - Foto: Foto: video Facebook

Yeferson llegó al lugar y comprobó con sus propios ojos que su auto era parte esencial de la exposición, encontrando a varios visitantes de la muestra anonadados con su carro, que él mismo ha manejado por diferentes carreteras del país, pero que no saca mucho por seguridad. Allí también aprovechó para seguir con su reflexión y motivar a sus seguidores para que luchen por sus sueños y trabajen duro para conseguir lo que desean.

“En serio que no me la creo. Wow. Esto no es a modo de presumir, sino que no me la creo parce, en serio sí se puede”, declaró el influencer en su video, con una sonrisa de oreja a oreja viendo los logros que ha cosechado en estos años de creador de contenido, uno de los más polémicos de todo el país, pues en sus clips suele mostrar las bromas pesadas que le hace a su familia y que son objeto de críticas por millones de cibernautas.

Además, sus relaciones amorosas también quedan en evidencia en sus perfiles de Instagram y TikTok, pues a Cossio no le importa mostrar la intimidad de sus romances como lo hizo durante una década con la influencer Jenn Muriel, y ahora lo hace con su actual novia, la también creadora de contenido Carolina Gómez.