¿Manuel Turizo y Jenn Muriel juntos? Aumentan rumores sobre su supuesto noviazgo

Atrás quedó la Jenn Muriel despechada que medio país vio cuando terminó su relación con el creador de contenido Yeferson Cossio, quien en infinitas ocasiones ha dicho que su noviazgo con la influencer terminó por su culpa y le ha pedido perdón de todas las maneras posibles. Pero llega un punto en que la herida sana, el dolor se va y el corazón está listo para una nueva aventura, que en el caso de Jenn tiene un flow muy urbano.

Tal como reportan varias cuentas de Instagram y medios de comunicación del país, Manuel y Jenn se han estado frecuentando más de la cuenta y se han dejado ver muy románticos, no solo robándose sonrisas de tarima a palcos o en cenas especiales, también han demostrado que son una muy buena pareja para darle rienda suelta a los “prohibidos” bailando bachata.

La influencer se dejó ver muy sensual con un vestido negro - Foto: @jennmuriel

Todo esto ha quedado registrado en clips que ha publicado la influencer en sus historias de Instagram y rápidamente se han ido replicando en otras cuentas, donde los cibernautas han empezado a especular sobre la química que se les nota a leguas y lo cómplices de sus miradas cuando bailan o ella lo ve cantar sus grandes éxitos como La bachata, El merengue o Los cachos.

Solamente es escuchar la emoción de Jenn cuando Turizo interpreta la canción Quiéreme mientras se pueda para que se prendan las alertas de todos los fans del cantante y la influencer, pues ella ya se comporta como la fanática número uno del colombiano, quien ha estado en gira de medios por todo el país hablando de su más reciente álbum: 2000, en el que se pensaba estaría su colaboración con Shakira.

Desde hace semanas se ha rumorado sobre esta canción entre el monteriano y la barranquillera que llevaría por nombre Copa Vacía, que está lista desde 2022 y cuyo video se alcanzó a grabar en Barcelona antes de que Shakira se mudara a Miami, clip en el que ella se muestra como una sirena acorralada en una pecera y donde se daría un beso apasionado con Manuel.

Manuel es uno de los exponentes más importantes del género urbano actual. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images). - Foto: Getty Images

En conversaciones con SEMANA, Manuel habló sobre su experiencia trabajando con la barranquillera, siendo uno de los sueños que se había trazado como cantante y dejando claro si se seguirá escuchando a una barranquillera despechada o por el contrario los temas de sus canciones serán otros.

“Aún no me lo creo. Shakira es la reina de la música latina. Desde hace tiempo veníamos buscando una canción para hacer juntos hasta que la encontramos. Estoy totalmente agradecido con ella por invitarme a formar parte de este proyecto. Es una artista que escucho desde niño y que ha sido una total inspiración. Ha sido una gran oportunidad también como música. El proyecto me lo presentó ella, yo hice mi aporte en compañía de mi equipo. Ya pronto, sale en cuestión de nada. Ante todo, es un proyecto de ella”.

Esta sería la carátula de 'Copa Vacía', el que sería el próximo sencillo de Shakira en colaboración con Manuel Turizo. - Foto: Tomado de redes sociales

En cuanto al despecho de Shakira, Manuel afirmó que: “Es, más bien, un reguetón romántico y sentimental. No es la Shakira entusada, creo que eso ya es cosa del pasado, esto ya es un pasito más adelante de su vida. Es una propuesta diferente y eso lo va a notar la gente”.

Todavía no se han dado información sobre el lanzamiento de esta colaboración, lo que sí se sabe es que Jenn y Manuel cada vez comparten más espacios y momentos juntos, lo que se presta para que entre los dos jóvenes crezca el amor y se pueda dar una de las relaciones más mediáticas de este 2023, pues tanto Jenn como Manuel tienen una gran fanaticada en las redes sociales.

“Ojalá tuvieras algo con Manuel....Posdata: menos mal dejaste de comer huevos con salchicha de mil… por CAVIAR 😍”, “Se echa la bendición con la izquierda... Jummm” y muchos emoticones de corazones y llamitas se pueden ver en las publicaciones de los videos de Jenn y Manuel juntos.