Yatra se une a Manuel Turizo y Beéle en ‘Vagabundo’, su más reciente lanzamiento

Sebastián Yatra planea seguir cosechando éxitos a través de nuevas colaboraciones con artistas como Manuel Turizo. ‘Vagabundo’ trata de intentar esconder sentimientos que no se han terminado.

Sebastián Yatra se une a dos de sus compatriotas colombianos, Manuel Turizo y Beéle, en un alegre sencillo de verano al ritmo del merengue llamado ‘Vagabundo’. La canción se estrenó este jueves, 11 de mayo, a las 7:00 de la noche, hora local, y ya está disponible en YouTube, Spotify y más plataformas de Streaming.

Fue compuesta por Yatra y sus colaboradores, captura los sentimientos después de una relación, cuando las exparejas pretenden en público haber seguido adelante, aunque todavía haya un vacío que no han podido llenar. “Puedes salir con cualquiera , pasarte en la borrachera, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar”, canta Sebastián Yatra.

‘Vagabundo’ es el segundo lanzamiento del cantante y compositor multi-platino de este año. El arte que acompaña al sencillo fue creado por la artista urbana colombiana Nats Garu, y sigue al primer lanzamiento de este año, ‘Una Noche Sin Pensar’, que fue acompañado por una portada ilustrada por Marta de la Fuente, de origen Español. A Sebastián Yatra le emociona la posibilidad de compartir su descubrimiento del mundo del arte a través de colaboraciones con artistas plásticos de diferentes países para ilustrar sus sencillos.

Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle en 'Vagabundo' - Foto: Universal Music

La versatilidad del genio musical de Sebastián Yatra le ha permitido lograr certificaciones multi-platino en todo el mundo, acumulando 33.100 millones de transmisiones combinadas y colocando al cantautor en el puesto #1 en la lista de álbumes debut global. Billboard informó acertadamente: “Sebastián Yatra ha tenido una racha ganadora” y NPR continuó: “Sebastián Yatra puede hacerlo todo”.

Con este sencillo, Yatra se propone a seguir cosechando éxitos. En lo que va del año, el cantante paisa ha sido incluso nominado a los Grammy por su álbum 4x platino en EE. UU., “Dharma” y “Dharma+” deluxe. También colaboró con Rita Wilson en la gala ‘Persona del año’ de MusiCares, celebrando esta nominación al Grammy. Más recientemente, Yatra fue honrado como parte del Informe de impacto de entretenimiento de Miami de Variety .

LAS VEGAS, NV - NOVEMBER 17: Sebastian Yatra poses with the awards for Best Pop Song and Best Vocal Album in the media center for The 23rd Annual Latin Grammy Awards at the Mandalay Bay Events Center on November 17, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Omar Vega/FilmMagic) - Foto: Getty Images

“Dharma”, a Yatra le valió sus dos primeros premios Grammy Latinos, uno de ellos por Tacones Rojos, también un primer American Music Award, una nominación al premio People’s Choice Award, y lo llevó a una gira mundial de Dharma de 78 fechas que concluyó el año pasado.

El paisa de 28 años ha acumulado 29.6 mil millones de transmisiones combinadas y casi 26 millones de oyentes mensuales en Spotify, donde es uno de los 100 artistas más reproducidos. Su música conduce con pasión, sus palabras evocan emociones y su voz meliflua derrite corazones en todo el mundo.

Gracias a esta colección de éxito se espera que la canción triunfe. Para ello buscaron Joaquín Cambre, colaborador frecuente del artista: Cambre da vida al concepto visual, a través de un video en el que captura la energía fresca y divertida de un grupo de amigos que se reúnen a pasar un buen rato.

Yatra, Turizo y Beéle se ven de fiesta en Miami junto a un grupo de amigos. El video recurre al recurso de incluir TikTokers y personalidades dentro del cast. Este cuenta con los cameos de la actriz Daniela Botero, la artista Valeria Sandoval y el TikToker El Mindo. En él, todos están coqueteando con mujeres, bailando e incluso jugando alguna que otra broma entre ellos. Pero su esperanza de pasar un buen rato eventualmente llega a su fin, pues recuerdan a esa persona que no han podido olvidar.