Sebastián Yatra ‘descrestó' con su vestuario en los Premios Grammy 2023

Sebastián Yatra se ha convertido sin duda alguna en uno de los artistas ícono de la moda juvenil. El estilo de este paisa lo ha llevado a que los jóvenes lo vean como uno de los mejores vestidos de la industria. No será Harry Styles luciendo prendas de género fluido, pero es capaz de demostrar que su look es versátil y que no le interesa siempre verse como un niño rudo del reguetón. Él sabe muy bien lo que es imponer estilo y las redes sociales se lo premian.

Recientemente, el intérprete de “Tacones rojos” compartió en su cuenta de Instagram el outfit que lució para la gala de la persona del año de los premios Grammy. Este año los artistas que fueron distinguidos con dicho título le fueron Berry Gordy Jr. y Smokey Robinson. Sebastián Yatra se robó las miradas al lucir un smoking y un pantalón blanco de bota ancha.

Por si fuera poco, en la noche de entrega de los Grammy también escogió un atuendo de Dolce & Gabbana. En esta oportunidad lució pedrería y mostró que ahora los hombres no tienen ningún reparo en lucir encajes.

Sebastián Yatra - Foto: @sebastianyatra

Su smoking negro de doble bonotes y detalles de piedra a juego con la solapa hicieron que fuera imposible que los lentes de la cámara no se fijaran en él. Esta fue la segunda vez en menos de 24 horas que el artista colombiano se vestía de los italianos. Por el lado de los accesorios, lució un característico collar de plata que ya ha sido muy común en él y que ha demostrado que es de sus favoritos.

Sebastián Yatra escogió un atuendo Dolce & Gabbana para los premios. - Foto: @sebastianyatra

El intérprete de “Dos oruguitas” fue considerado como uno de los mejores vestidos de la noche y es que como se ha dicho, Yatra ha demostrado que a lo que menos le teme es a romper los patrones. Ya lo hizo con la música urbana a la que le imprimió mucho de su esencia romántica y ahora lo está haciendo con la moda donde poco a poco ha ido explorando diferentes diseños y siluetas que lo han catapultado para ser considerado como uno de los artistas mejor vestidos de la industria musical.

Sebastián Yatra es uno de los artistas colombianos más reconocidos en el mundo. - Foto: @sebastianyatra

Ni Adele, ni Beyoncé, fue Harry Styles el gran ganador de los Grammy 2023

Este domingo, 5 de febrero de 2023, se celebró la edición número 65 de los premios Grammy, que premió a lo mejor de la industria de la música según la consideración de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, quien no solo se centra en los artistas nacidos en el país norteamericano, sino que incluye a la mayoría de géneros existentes en todo el mundo.

La premiación se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y fue transmitido desde las 8 p. m. a través de TNT en Colombia, así como en Paramount+. El reconocido humorista sudafricano Trevor Noah fue el encargado de conducir la presentación del evento que premió las mejores producciones musicales lanzadas entre el mes de octubre del 2021 y septiembre del 2022.

Por el lado de los nominados colombianos, ninguno logró llevarse el gramófono, pues Rubén Blades se alzó con el galardón por el que aspiraban Camilo, Fonseca y Sebastián Yatra. Carlos Vives también está nominado en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional y aún no se ha anunciado el ganador; sin embargo, el colombiano hizo historia con una presentación magistral y muy colombiana interpretando sus canciones La gota fría y Ahí llego yo.

Finalmente, en la gala transmitida a nivel mundial brillaron Harry Styles, Bad Bunny, Beyoncé, Adele, Lizzo y muchos más ganadores, que compartieron escenario con leyendas como Madonna y Dr. Dre, quienes también aparecieron en el escenario del Crypto.com Arena.

Los fanáticos que estaban decidiendo quién iba a ganar, entraron al escenario para anunciar, junto al host Trevor Noah, el ganador a Álbum del año, que terminó siendo para el británico Harry Styles con su disco Harry’s House.