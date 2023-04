Por una “traición”, Sebastián Yatra abandonó su puesto en la Voz Kids en una situación que causó gracia en el público

Durante las audiciones a ciegas, ocurrió un hecho particular y jocoso con el colombiano de protagonista.

En el último capítulo del célebre programa La Voz Kids en España, se presentó una situación particular con el arista colombiano Sebastián Yatra, quien decidió abandonar su asiento por un momento jocoso para el público.

Si bien su versión original es el show The Voice Kids, la Voz Kids es un reality infantil de música que ha tenido varias versiones en diferentes países hispanos. Su primera temporada en la televisión española fue en 2014 y desde ese momento ha tenido siete temporadas más.

La Voz Kids, reality musical de niños y niñas. - Foto: Instagram: @lavozkidscolombia

La octava temporada de la franquicia se estrenó el 15 de abril por Antena 3. Para esta ocasión, los jurados son David Bisbal, Aitana y Sebastián Yatra. Cabe señalar que los artistas ya habían estado en la temporada anterior, por lo que para los fanáticos fue un gran acierto mantenerlos. Sumado a ello, Rosario Flores regresó como entrenadora, luego de haber estado ausente en la séptima temporada.

En el último episodio, la participante Lucía Baizán se presentó y dejó fascinados a los jurados. Con tal solo un par de segundos cantando, Pablo López, miembro del equipo de Bisbal, se volteó para ver a la participante. Sus reflejos fueron mejores que los de Yatra, quien también pulsó el botón para verla. Sin embargo, López oprimió la opción de bloquearlo.

David Bisbal, jurado de La Voz Kids. - Foto: Instagram: @davidbisbal

El bloqueo solo fue para Yatra, debido a que minutos después Aitana y Flores si pudieron voltear su asiento. La rapidez del equipo de Bisbal se dio porque el talento de la participante los descrestó y no se dudó en quererla para su equipo. Aquella situación de bloqueo dejó sin posibilidades al cantante colombiano, quien se levantó de su silla frustrado y se sentó en el público.

Los otros jurados notaron su ausencia y se preguntaron hacía dónde se dirigió, luego de ver su asiento vacío. Yatra hizo eso para expresar su pesar por no contar con el talento de Baizán en su equipo. ““Mira, Lucía. Rosario dice que no puede vivir sin ti. A mí me toca vivir sin ti y es por una traición de mi amigo Pablo”, dijo el colombiano, a lo cual López entre risas respondió que el bloqueo había sido idea de Bisbal.

Yatra le preguntó si el español autor de ‘Ave María’ le habría escrito por mensaje de texto, lo cual no habría sido extraño. “Ya puedo estar más tranquilo, porque yo sé que tú no me harías eso”. El equipo de Bisbal gastó un bloqueo con esa acción, pero López calificó la acción como el ‘mejor bloqueo gastado en la historia’.

Sebastián Yatra y Aitana son pareja desde inicio de año. Ambos son jurados de La Voz Kids. - Foto: Revista Hola

Durante todo el programa, Yatra y Aitana han sido el centro de atención del público. Desde inicios de año, ambos confirmaron que estaban en una relación, motivo por el cual ser jurados en competencia ha generado intriga y emoción en la audiencia. En medio de las audiciones a ciegas se vio un momento especial entre ambos.

El participante de ocho años, Alex Barrenchea deslumbró al jurado al interpretar A million dreams, una canción que hizo parte de la banda sonora de The greatest showman. Al presentarse, Aitana aprovechó sus bloqueos con su pareja.

Momentos antes del inicio de la presentación, Yatra le dijo entre risas a Aitana que no lo fuera a bloquear. “Que pesado eres, Sebastián”, respondió la española. Sin embargo, la sorpresa fue que ella no dudo en bloquearlo, para conservar el talento del niño.

La respuesta de Yatra fue que el bloqueo vino de su ex amiga. Además, le dijo al participante que iba a extrañar no tenerlo en su equipo, luego de darle un abrazo. Aitana se sintió arrepentida y casi empieza a llorar por la emotividad del momento. Barrenchea finalmente se fue con la española, pero aseguró ser un gran fanático de la música del colombiano.