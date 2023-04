Aitana, tras sus románticas vacaciones con Sebastián Yatra: “Soy feliz, de verdad”

Desde hace algunos meses, la artista española Aitana Ocaña está siendo relacionada con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Sus fanáticos y algunos medios de comunicación han estado a la expectativa y muy pendientes de lo que ocurre entre ellos, después de la relación amorosa que sostuvo el intérprete de Dos Oruguitas con la cantante argentina, Tini Stoessel.

Pues todo parece indicar que su historia de amor marcha ‘viento en popa’ y, a pesar de que ni Aitana ni Yatra han confirmado que están enamorados o han oficializado la relación, lo cierto es que, al parecer, parecen no ocultar su romance y cada vez se comportan con más naturalidad. Una prueba de ello fueron las imágenes que han compartido en sus respectivas redes sociales, al mismo tiempo y en los mismos lugares, de sus más recientes vacaciones en República Dominicana, capital Santo Domingo.

El colombiano y la española fueron captados en Los Ángeles (EE. UU). - Foto: Instagram: @sebastianyatra / @aitanax

Un destino que la cantante ha confesado a sus seguidores que tenía muchas ganas de conocer y en el que ha disfrutado junto a su supuesto novio, de unos días únicos —en los que no han faltado ni las excursiones ni los paseos por la playa— que, desgraciadamente, han llegado a su fin.

Recientemente, paparazzi de la agencia de Europa Press recibió a la artista española en su regreso a España, sin Yatra, para cumplir con sus compromisos profesionales y, con una gran sonrisa, ha bromeado con la presencia de cámaras en el aeropuerto a pesar de que, como asegura ella, no va a hablar de los rumores de romance que existen con el cantante de Tacones rojos.

Aitana estuvo disfrutando de unas largas vacaciones en República Dominicana. - Foto: Universal Music

“Cada vez que llegue vas a estar ¿eh? ¡Me encanta! Un recibimiento... Muchas gracias pero tengo un poco de prisa porque se ha retrasado un pelín el vuelo y tengo trabajo. Perdóname, lo siento”, afirmó Aitana antes de confesar que República Dominicana le ha parecido “muy bonito la verdad”.

Con una sonrisa tímida, la artista ha agradecido los piropos por las imágenes que ha compartido en bikini presumiendo del cuerpazo; unas imágenes que, con un “gracias” y una mirada divertida ha confirmado que serían obra de Sebastián, con el que después de cuatro meses —que se sepa y desde que están los rumores— de discreta relación todavía no ha posado públicamente como pareja.

Los artistas no escaparon de los reflectores y parecen tener algo más que una amistad. Revista Hola. - Foto: Revista Hola

“No voy a hablar de eso, perdóname. Si es que no... Cuando yo quiera hablar de algo de verdad que hablaré, pero es que ahora mismo no quiero hablar de eso”, confesó incómoda ante las preguntas de la periodista por su amor con el colombiano, pero insistió: “soy feliz, de verdad”, prefiriendo no revelar ningún detalle de su historia de amor con Yatra.

Asimismo, la española se mostró interesada frente al tema del inminente estreno de La Voz Kids, donde repite como coach al lado de Yatra, David Bisbal y Rosario Flores.

“Tengo ganas, va a ser muy bonito. Tenéis que verlo, de verdad que sí. Va a ser precioso. Trabajar con niños es muy emocionante”. “Tengo mucha complicidad con Sebastián y con todos, con todos. Es que hacemos un grupo muy bonito los cuatro la verdad. Ha sido bonito compartir este año también con Rosario, que no la conocía y ha sido un placer”, dijo ante las cámaras de Europa Press.

Por último, Aitana habló respecto al susto que vivió el almeriense hace una semana por la desaparición de su hermano José María Bisbal en la localidad de Roquetas de Mar durante 30 horas, Aitana ha reconocido no saber nada de este delicado asunto porque “he estado muy desconectada del teléfono”.

“Pero voy a escribirle, claro que sí. Gracias por decírmelo. No he estado nada mirando las redes la verdad, ya le escribiré. Muchas gracias”, concluyó.

*Redacción Entretenimiento*

*Con información de EUROPA PRESS*