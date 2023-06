VIDEO: Jenn Muriel confiesa cómo se sintió cuando vio a su exnovio Yeferson Cossio con su nueva novia

Jenn Muriel es una de las creadoras de contenido colombianas más queridas por los cibernautas del país, todo gracias a que siempre se ha mostrado como una mujer tierna, extremadamente bella y con un carisma inigualable que resalta entre toda la comunidad instagramer y tiktoker, donde abundan muchas figuras que se valen de la polémica para mantenerse vigentes en dichas plataformas.

Muriel solamente se vale de su belleza para mantener enamorados a sus más de 6.8 millones de seguidores, quienes no solo le demuestran su amor con likes, también le dejan comentarios emotivos y a veces candentes en las publicaciones que hace la paisa, mostrando su amor por los animales, por la naturaleza y la lencería, pues son muchos los álbumes en los que deja ver su esbelta figura en conjuntos con encajes y transparencias que no dejan nada a la imaginación.

La influencer se dejó ver muy sensual con un vestido negro - Foto: @jennmuriel

Sin embargo, Jenn no ha sido ajena a las polémicas y todo debido a su última relación amorosa, que se dio con el también creador de contenido Yeferson Cossio y que terminó de una forma abrupta y escandalosa, pues al parecer el modelo paisa habría cometido un error garrafal que Muriel no pudo soportar, sin embargo, el único que ha hecho declaraciones sobre el tema es él, pues Muriel es muy reservada con sus sentimientos.

Pero aun así, era imposible que no tuviera que enfrentarse a ese tema públicamente y en su más reciente entrevista con otros de sus colegas, tuvo que hablar sobre su exnovio y su nueva pareja, la también creadora de contenido Carolina Gómez, quien empezó a ser renombrada a nivel nacional cuando Cossio hizo oficial su relación hace un par de semanas.

Foto: Instagram @carolinagomezec - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @carolinagomezec

La Divaza, famoso youtuber venezolano, fue quien le preguntó a Muriel sobre la nueva relación de Cossio, específicamente indagando sobre cómo se había enterado de la noticia. “Todo el mundo merece ser feliz… De la novia nueva no sé nada, de verdad no la conozco en persona, desde hace poquito fue que me llegó el chisme”, declaró Muriel para luego mostrar sus nervios quitándose su chaqueta por el calor que empezó a sentir de forma momentánea.

“Yo me di cuenta por redes y no sentí nada, o sea, la gente dice que superé la relación de 10 años rápido porque la gente no sabe lo que hubo detrás. Fue un proceso bastante largo y cuando salió a la luz todo lo que sucedió, ese escándalo terrible, veníamos mal, pero seguíamos intentándolo, guardábamos la esperanza de que lo podíamos intentar, pero ya estaba demasiada dañada la relación, la verdad”, declaró la paisa.

Pareja antioqueña de influenciadores colombianos que duró 10 años de novios. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Muriel reconoció que tanto ella como Cossio querían cosas muy diferentes en la vida, diciendo que él quería vivir muchas cosas y ella se cataloga como una persona muy centrada buscando una relación estable, asunto que desde pequeña ha tenido en la mente a causa del ejemplo que la paisa recibió de sus abuelos, quienes tuvieron un matrimonio largo y duradero.

Esta es la primera vez que Muriel habla tan abiertamente del tema, pues en su momento se habló de varias infidelidades por parte del paisa que jamás se confirmaron, pero que sí pusieron a estos dos influencers en el foco de los medios de comunicación.

Por el momento, Cossio está feliz demostrando su nuevo amor en todas sus plataformas con videos en los que no solo se hacen bromas mutuamente, sino que se dejan ver en la intimidad de su casa, donde tanto él como ella graban sus videos y se apoyan mutuamente, él enseñándole todo sobre las redes sociales a ella, y Carolina ocupando el puesto que Muriel dejó hace ya más de un año.