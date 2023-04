Jenn Muriel sorprendió con sensual atuendo transparente, ¿le luce?

Jenn Muriel es una de las creadoras de contenido más famosas del país. Algunos le atribuyen su popularidad a la relación que tuvo con el también influenciador Yeferson Cossio, pero luego de 10 años decidieron seguir caminos diferentes. Muchos seguidores aseguraron que su distanciamiento se dio porque el paisa le habría sido infiel a la joven, pero esto nunca salió a la luz. Ahora él ya ha anunciado su nuevo noviazgo con Carolina Gómez, una mujer 10 años menor que él, mientras Muriel sigue soltera.

Una de las cosas que ha caracterizado a Jenn Muriel es su amor por los animales. Por esta razón, el Congreso de la República le concedió hace algunos meses una distinción. Si bien muchos no entendían ni estaban de acuerdo con este tipo de reconocimiento a la influenciadora, después entendieron que ella tiene una ardua labor con los animales en condición de calle.

Por si fuera poco, también es considerada como una de las creadoras de contenido más hermosas del país y ella ha sabido hacer uso de sus encantos para enamorar a más de uno a través de las plataformas. En esta oportunidad, la también modelo –de 28 años– dejó a más de uno con la boca abierta gracias a un outfit con muchas transparencias que dejó ver su figura.

La paisa compartió una serie de atuendos en los que pedía la opinión de sus seguidores para ver cuál de todos le quedaba mejor, pero fue tanta la atención que llamó que casi todos coincidieron en que tenía la posibilidad de lucirlos todos pues, de alguna manera, con todos se veía muy bien.

Los seguidores de Jenn Muriel no dudaron en opinar y le dijeron: “Te ves hermosa con todos”; “Me gustan todos los estilos, pero me gusta más como se te ve el 3″; “No son tus prendas, eres tú que te ves bella”, fueron algunos de los comentarios que recibió la influenciadora.

Como era de esperarse, también estuvieron los seguidores que recordaron a su ex, Yeferson Cossio. Algunos dijeron que el creador de contenidos no sabía lo que se había perdido al no valorarla. Por otro lado, hubo quienes compararon a Muriel con la nueva pareja del influenciador.

Aunque ella no le hizo caso a este tipo de comentarios, pues estaba más enfocada en recibir las sugerencias sobre qué outfit utilizar.

Por ahora, Jenn Muriel no se ha podido librar de la sombra de su antigua relación y es que en más de una oportunidad siempre le recuerdan el romance de tanto tiempo que tuvo con Cossio. De hecho, hay quienes aseguran que el mismo creador de contenidos no ha hecho mucho para evitar que lo sigan relacionando con ella, a pesar de estar en la actualidad en una nueva relación.

Resulta, por ejemplo, que cuando a Muriel le hicieron un reconocimiento en el Congreso, Cossio apareció y muchos de los seguidores en las redes sociales dijeron que esta era una actitud que dejaba mucho que pensar, pues daba a entender que no era capaz de soltar a la joven paisa.

Por otro lado, las palabras que le dedicó en ese momento fueron consideradas como machistas y hasta paternalistas porque en todo momento estaba recordando lo que había sido Jenn Muriel antes de empezar su noviazgo con él.

Hace unos meses, la joven influencer decidió hablar sobre lo sucedido y aseguró que todo ese tema ya estaba en su pasado; además, les pidió a todas las personas que la siguen que evitaran hacerle comentarios sobre su expareja, pues ella ya se encontraba enfocada en otras cosas y no iba a hablar más sobre lo que sucedió.