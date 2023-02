Video | Expareja de Yeferson Cossio reveló el motivo por el cual terminó su relación

Yeferson Cossio y Jenn Muriel eran una de las parejas más famosas y queridas del país, desde hace varios años destacaron por su contenido de blogs, bromas, retos y viajes a varias partes del mundo, con el que se posicionaron significativamente en la industria de las redes sociales.

Ambos se conocieron cuando no tenían todo el dinero del que hoy en día gozan, de acuerdo con el paisa, ella le prestaba para que él pudiera coger buses para ir a visitarla y al crecer como personas y profesionales se creía que su amor era indestructible.

Sin embargo, a comienzos del año pasado se empezaron a regar los rumores de que su relación no estaba en su mejor etapa, ya no se les veía tanto tiempo juntos y no subían contenido colaborativo.

El influencer viajó desde Japón para sorprender a su exnovia y acompañarla en un momento importante. - Foto: Instagram @jennmuriel

A mediados del 2022, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, Cossio fue el primero en confesar que efectivamente todo había llegado a su fin. “Yo les devuelvo la pregunta, ¿a ustedes por qué les importa tanto que yo tenga o no novia o saber qué pasó con ella?, pues si quieren saber yo no tengo novia hace como un mes”, dijo.

Igualmente, explicó que aunque no hablaban mucho, si tenían una buena relación, seguían viendo a sus perros y que en general se la llevan bien.

Cabe mencionar que al parecer todo comenzó a desmoronarse después de que Yeferson se besara con la también creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano con quien entabló un amorío fugaz y del cual el paisa se arrepiente profundamente.

Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano - Instagram @yefersoncossio - @aidavictoriam - Foto: Instagram @yefersoncossio - @aidavictoriam

A partir de ese momento a Muriel no se le ha vuelto a ver compartiendo con otro hombre y las veces que le han preguntado si ya tiene un nuevo amor ha asegurado que no es así.

Recientemente, Jenn Muriel, una de las mujeres más populares en la farándula colombiana, decidió abrir su corazón y contar temas que muchos seguidores le preguntan a diario, sobre lo que sucedió en la relación que sostuvo con el creador de contenido.

“Voy a responder esta pregunta que yo sé que muchos quieren que la responda, y es ¿por qué terminé con mi exnovio? [Yeferson Cossio]... A principios de 2022, la ruptura fue un escándalo. Me hubiese gustado no tener nada qué ver, pero al final pasó. (...) Fue un momento horrible, incluso me alejé de las redes sociales”, manifestó Muriel en un live que hizo en su cuenta personal de Instagram”.

Asimismo, agregó que en algún momento intentaron “salvar la relación”, pero no tuvieron éxito en ese proceso.

La pareja vivió un inesperado reencuentro durante un momento especial para la creadora de contenido. - Foto: Instagram @yefersoncossio

“Muchos saben que quisimos salvar la relación, pero no se pudo. Al día de hoy, esa relación ya finalizó. Ninguno de los dos tenemos contacto. Él está haciendo su vida y yo la mía. (...) Fue difícil porque fueron 10 años de relación, pero ya terminó”, dijo la ‘influenciadora’.

Por su parte, Jenn Muriel aclaró que se “encuentra viviendo el ahora” y que no se encuentra con afanes de encontrar a alguien.

“Después de 10 años me quiero dar mi espacio, quiero trabajar en mi, sanar muchas cosas. Me quedan muchos aprendizajes de esa relación, cosas que no cometería con mi siguiente relación”, aclaró la joven a sus más de seis millones de seguidores.

Jenn Muriel dejó sin aliento a más de uno: “De lo que se perdió”, le dicen a Yeferson Cossio, su exnovio

Jenn Muriel es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. Solo en su perfil oficial de Instagram cuenta con una comunidad de 6,4 millones de seguidores, con quienes comparte una gran variedad de contenido.

Su personalidad, carisma y belleza son algunos de los motivos por las que se ha ganado el corazón de los cibernautas, quienes aprovechan cada oportunidad para expresar su admiración por la mujer y comentar sus publicaciones con todo tipo de elogios.

En su segundo post del 2023, Jenn Muriel compartió tres fotografías en las que posó ligerita de ropa, destacando su escultural figura y sacando a relucir partes de los tatuajes que tiene en sus brazos, piernas y espalda.

En la descripción del post, la influenciadora dejó un mensaje en inglés cuya traducción dice: “Pero mañana puede llover, así que seguiré al sol”.

Los atributos de Jenn Muriel dejaron sin aliento a más de uno, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. De hecho, varios internautas hicieron referencia a su expareja, el influenciador Yeferson Cossio, a quien criticaron por “dejarla ir”.

Jenn Muriel - Foto: @jennmuriel

Si bien, desde su separación, tanto Jenn como Yeferson han sido prudentes; los internautas no han hecho lo mismo y continuamente vuelven a tocar el tema.

“Hot, hot, hottie”, comentó la también influenciadora Dani Duke, quien es pareja de La Liendra.

¿Por qué habrá mujeres que se quedan mucho tiempo donde no las dejan florecer? Véala a ella, floreció. La felicito”. “No entiendo cómo Cossio te dejo ir”. “Muriel va a ser la próxima partner de Facebook, está más viral que Yailin, la más viral 😮😮😮 y que el propio Yef Cossio”. “Esta mujer siempre ha estado bella, con o sin novio”. “De lo que se perdió Cossio”. “Todo lo que Cossio dejó”. “Brillas con luz propia ✨ Esa es mi amiga 🔥 Amo verte feliz, sigue brillando, este es tu año, vamos con toda. Love u baby”, dicen algunos de los comentarios destacados.