“Papá Noel terrorífico”: la decoración navideña de Jenn Muriel que causó temor entre sus seguidores

Jenn Muriel es una de las mujeres más admiradas del país, hoy en día se ha convertido en uno de los personajes de la farándula colombiana con más seguidores en su cuenta personal de Instagram. Varios aseguran que la paisa se dio a conocer por su larga y mediática relación con Yeferson Cossio, con quien terminó hace poco, pero lo cierto es que su carrera como creadora contenido tiene una trayectoria de varios años.

A pesar de que la relación sentimental, entre ambos, ha tenido varias rupturas, lo cierto es que ambos influencers son grandes amigos y así lo demuestran en el cuidado y cariño que le dan a las mascotas que los dos comparten.

Además, la creadora de contenido es muy activa en las redes sociales, pues constantemente comparte proyectos y momentos de su vida, sin dejar de lado, que en ocasiones suele dejar ‘boquiabierto’ a más de uno con su marcada y escultural figura, además de sus tatuajes.

Recientemente, compartió unas historias en su cuenta oficial de Instagram, de lo que fue el proceso y el resultado final de la decoración navideña de su casa. Pero hubo algo que llamó la atención de muchos; se trata de un Papá Noel sobre una bicicleta que, aparentemente, funciona con baterías.

En el video se ve cuando el artículo decorativo se mueve “por sí solo”, pero en otro enfoque, retrocede hasta una de las habitaciones de la casa de Muriel, “¿Pa dónde va? ¡Ay no!”, dijo entre risas con algo de temor. ”Que se meta ahorita a las 3:00 de la mañana a la pieza. (...) No, yo le voy a quitar las pilas a eso”, concluyó.

Jenn Muriel reveló que pasó por un duro momento: “No voy a venir a llorarles”

Pese a su trabajo y la exposición que tiene en plataformas digitales, la paisa siempre mantuvo su vida personal en privado y logró limitar la participación de los curiosos en todos los asuntos de su familia, su relación amorosa y sus proyectos laborales. Más de un fanático ha intentado indagar sobre detalles que ocurrían en su presente, pero ella guardó silencio y manejó todo con discreción.

Sin embargo, recientemente, Jenn Muriel utilizó su cuenta oficial de Instagram para dialogar un poco con sus fieles seguidores y así contarles sobre un complejo momento que atravesó. La colombiana señaló que nunca buscó que “llorarle” a nadie, por lo que dedicaría unas palabras de motivación para esas crisis que llegaban a la vida.

“Para nadie es un secreto que yo soy muy reservada con mi vida personal, ustedes no se dan cuenta de absolutamente todo, pero cuando yo vengo aquí es para mandarles a ustedes mi mejor energía, yo no voy a venir aquí a llorarles ni a contarles mis problemas, ni nada, sino siempre a mandarles lo mejor”, dijo en el clip.

Jenn Muriel puntualizó en que tuvo días duros y la llevaron a nublar su mente, pero no quiso quedarse en el problema y prefirió ver que la tempestad en su realidad solo era momentánea y pasaría sin problema alguno.

“Hace unos días, unos tiempos, han sido pesados. Han pasado muchas cosas, todo se juntaba. A veces la mente le juega feo a uno, se torna negra, como que no vemos el final del problema, no vemos soluciones, pero lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. A veces nos angustiamos demasiado, no queremos levantarnos, no queremos absolutamente nada, pero, ‘baby’, de verdad que después de la tempestad, siempre viene la calma como dicen por ahí, tenemos que enfocarnos en la solución, no en el problema”, agregó en su sentida reflexión por la experiencia que vivió.