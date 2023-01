Jenn Muriel dejó sin aliento a más de uno: “De lo que se perdió”, le dicen a Yeferson Cossio, su exnovio

Jenn Muriel es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. Solo en su perfil oficial de Instagram cuenta con una comunidad de 6,4 millones de seguidores, con quienes comparte una gran variedad de contenido.

Su personalidad, carisma y belleza son algunos de los motivos por las que se ha ganado el corazón de los cibernautas, quienes aprovechan cada oportunidad para expresar su admiración por la mujer y comentar sus publicaciones con todo tipo de elogios.

En su segundo post del 2023, Jenn Muriel compartió tres fotografías en las que posó ligerita de ropa, destacando su escultural figura y sacando a relucir partes de los tatuajes que tiene en sus brazos, piernas y espalda.

En la descripción del post, la influenciadora dejó un mensaje en inglés cuya traducción dice: “Pero mañana puede llover, así que seguiré al sol”.

Los atributos de Jenn Muriel dejaron sin aliento a más de uno, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. De hecho, varios internautas hicieron referencia a su expareja, el influenciador Yeferson Cossio, a quien criticaron por “dejarla ir”.

Si bien, desde su separación, tanto Jenn como Yeferson han sido prudentes; los internautas no han hecho lo mismo y continuamente vuelven a tocar el tema.

“Hot, hot, hottie”, comentó la también influenciadora Dani Duke, quien es pareja de La Liendra.

¿Por qué habrá mujeres que se quedan mucho tiempo donde no las dejan florecer? Véala a ella, floreció. La felicito”. “No entiendo cómo Cossio te dejo ir”. “Muriel va a ser la próxima partner de Facebook, está más viral que Yailin, la más viral 😮😮😮 y que el propio Yef Cossio”. “Esta mujer siempre ha estado bella, con o sin novio”. “De lo que se perdió Cossio”. “Todo lo que Cossio dejó”. “Brillas con luz propia ✨ Esa es mi amiga 🔥 Amo verte feliz, sigue brillando, este es tu año, vamos con toda. Love u baby”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Jenn Muriel le dio la bienvenida al 2023 y compartió reflexión sobre los nuevos comienzos

La llegada de 2023 fue la ocasión perfecta para que las figuras públicas en redes sociales compartieran emotivos mensajes con sus seguidores. Como es costumbre, las reflexiones sobre metas y aspiraciones para el nuevo año son protagonistas, atrayendo los buenos pensamientos y la energía positiva para iniciar de la mejor manera.

Una de las influenciadoras que recibió el 2023 con ilusión fue Jenn Muriel. A través de su perfil oficial de Instagram, la también empresaria publicó una reflexión con sus fans sobre los nuevos comienzos.

“Espero que la hayan pasado delicioso ayer con su familia, con sus amigos. Les cuento que yo la pasé muy rico, aunque fue un diciembre muy diferente, pero estuvimos en familia que es lo importante”, dijo Muriel en su introducción.

Con fotos playeras, Jenn Muriel celebró el 19 de noviembre de 2022 su cumpleaños número 28. - Foto: Instagram @jennmuriel

“Por otro lado, les deseo muchos éxitos en este año nuevo, que cumplan cada uno de sus propósitos, sus sueños, que tengan mucha felicidad, abundancia, paz y salud, que es lo más importante para poder tener todas esas cosas”, anotó la creadora de contenido.

Finalmente, Jenn Muriel agradeció a todas las personas que la acompañaron durante el 2022, aquellos que continúan en su vida y quienes son nuevos en su círculo social.

“Vamos a comernos el mundo este año, y con toda a por los nuevos comienzos. Welcome 2022″, resaltó Jenn en sus instastories.

Jenn Muriel le dio la bienvenida al 2023. - Foto: Instagram @jennmuriel

Cintia Cossio aclaró qué piensa de la exnovia de Yeferson Cossio; le puso freno a los chismes

Yeferson Cossio y Jenn Muriel fueron protagonistas de varias noticias en los medios nacionales, debido a la ruptura amorosa que vivieron tiempo atrás. Los dos colombianos tomaron caminos distintos, pero despertaron reacciones en sus fieles seguidores luego de un reencuentro que tuvieron en 2022 por un reconocimiento que recibió la influencer.

A pesar de que nunca retomaron la relación, ambos paisas señalaron que su vínculo quedaba intacto y siempre conservarían un papel importante en la vida del otro. Los comentarios entre los curiosos surgieron, al punto de que intentaron indagar qué había ocurrido y cómo era realmente su cercanía en la actualidad.

Estas preguntas se trasladaron a la cuenta oficial de Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, ya que más de una persona deseaba saber la opinión de la antioqueña sobre su excuñada. En una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario dejó este tema en la casilla de interrogantes, llamando la atención de la influencer.

Según se observó, la hermana mayor del creador de contenido aprovechó para referirse a la situación y aclarar que sería la última vez que hablaría sobre esta clase de temas. La exparticipante de Acapulco Shore indicó que ella no tenía nada que ver en la vida personal de su familia, por lo que se limitaba a verlos feliz y no tomar posiciones en esos contextos.

Yéferson Cossio y Jenn Muriel conformaron durante un buen tiempo una de las parejas más populares de la farándula colombiana. - Foto: Instagram @jennmuriel

“Primera y última vez que voy a hablar de ese tema, primero que todo, yo no he podido entender y no me cabe en la cabeza, yo qué velas tengo en las relaciones de Yeferson, yo no sé si ustedes se meten mucho en la pareja de sus familiares, yo por mi parte respeto mucho eso, aquí no importa si me gusta o no la pareja de mis familiares, yo los respeto igualmente”, dijo Cintia Cossio en un clip.

La influencer agregó que no importaba su opinión en estos temas, ya que era parte de la intimidad de sus allegados y ella no debía irrespetar eso. La paisa frenó en seco y aseguró que de su parte no daría declaraciones contra nadie, y menos contra las personas que estuvieron en la vida de Yeferson.

“Aquí no importa lo que yo opine, si la quise o la quiero, aquí lo que importa es si mi hermano se sentía bien con esa persona, si mi hermano no se sentía bien con esa persona, yo no me meto ni opino, yo no soy quién para decirle qué está bien o no, porque yo respeto mucho la vida privada de mi familia”, agregó.