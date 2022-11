Jenn Muriel reveló que pasó por un duro momento: “No voy a venir a llorarles”

Jenn Muriel fue protagonista de diversas noticias en los medios nacionales y las redes sociales, debido a las situaciones que rodearon su vida meses atrás. La colombiana llamó la atención con los acercamientos que tuvo con Yéferson Cossio en buena onda, además de las condecoraciones y reconocimientos que recibió por su labor con animales de todo el país.

Pese a su trabajo y la exposición que tiene en plataformas digitales, la paisa siempre mantuvo su vida personal en privado y logró limitar la participación de los curiosos en todos los asuntos de su familia, su relación amorosa y sus proyectos laborales. Más de un fanático intentó indagar sobre detalles que ocurrían en su presente, pero ella guardó silencio y manejó todo con discreción.

Sin embargo, recientemente, Jenn Muriel utilizó su cuenta oficial de Instagram para dialogar un poco con sus fieles seguidores y así contarles sobre un complejo momento que atravesó. La colombiana señaló que nunca buscó que “llorarle” a nadie, por lo que dedicaría unas palabras de motivación para esas crisis que llegaban a la vida.

“Para nadie es un secreto que yo soy muy reservada con mi vida personal, ustedes no se dan cuenta de absolutamente todo, pero cuando yo vengo aquí es para mandarles a ustedes mi mejor energía, yo no voy a venir aquí a llorarles ni a contarles mis problemas, ni nada, sino siempre a mandarles lo mejor”, dijo en el clip.

Jenn Muriel puntualizó en que tuvo días duros y la llevaron a nublar su mente, pero no quiso quedarse en el problema y prefirió ver que la tempestad en su realidad solo era momentánea y pasaría sin problema alguno.

“Hace unos días, unos tiempos, han sido pesados. Han pasado muchas cosas, todo se juntaba. A veces la mente le juega feo a uno, se torna negra, como que no vemos el final del problema, no vemos soluciones, pero lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. A veces nos angustiamos demasiado, no queremos levantarnos, no queremos absolutamente nada, pero, baby, de verdad que después de la tempestad, siempre viene la calma como dicen por ahí, tenemos que enfocarnos en la solución, no en el problema”, agregó en su sentida reflexión por la experiencia que vivió.

Jenn Muriel celebró su cumpleaños con fotos en la playa

Días atrás, Jenn Muriel compartió un carrete con varias fotografías en una playa de Miami, Estados Unidos, bajo la descripción: “Happy birthday to me #28″. La creadora de contenido celebró su cumpleaños número 28, el 19 de noviembre y le dio la bienvenida a este nuevo año de vida.

Sin duda, lo que llamó la atención de sus fanáticos, y deslumbró a más de uno, fue el pequeño traje de baño y una bata que lució en las sensuales imágenes. En las fotografías presumió su escultural y marcada figura, además de sus grandes tatuajes, uno de los atractivos más deseados por sus seguidores.

Incluso, a principios del mes de noviembre, Jenn Muriel le dio la bienvenida al mes de noviembre con una galería de fotografías; “Hola noviembre”. Además, gracias al atuendo que luce, la paisa se robó el suspiro de más de uno.

La mujer luce una ropa de color negro ajustada al cuerpo, gracias a este se puede evidenciar la belleza de sus piernas. La influenciadora acompañó dicho atuendo con un look en el que luce el cabello suelto y un maquillaje sobrio que resalta la belleza de su rostro.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Estás hermosa”, “Ay Dios Santo, ese Cossio es mucho paparote”, “cada vez más linda”, “menudo noviembre”, “solo le pido a Dios que me castigue por todos mis pecados con una mujer como vos”, “guapísima”, “diosa”, fueron algunos de los cumplidos que recibió la paisa.