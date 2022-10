Video | Así fue el reencuentro de Yeferson Cossio y Jenn Muriel; sin palabras y entre lágrimas

Yeferson Cossio dejó sin palabras a millones de sus fieles seguidores de las plataformas digitales luego de compartir una serie de contenidos con los que confirmó que llegó a Colombia, con motivo de un evento importante para él. El influencer reveló que hizo un viaje inesperado para poder acompañar a su expareja, Jenn Muriel, en un momento especial de su vida.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram del paisa, el reencuentro entre ambos se dio durante la condecoración que recibiría la colombiana por su labor social con animales de todo el territorio nacional. La creadora de contenido recibió la cinta presidencial de Honor de excelencia por el trabajo que realizó durante mucho tiempo con perritos y otras especies que habitan en el país.

Sin embargo, uno de los contenidos que se robó las miradas de los curiosos fue un video en el que se apreció cómo fue la sorpresa que recibió Muriel cuando llegaba al lugar del evento. En las imágenes se observó el momento exacto en el que Cossio se escondió detrás de una pared y luego se le acercó de forma discreta para hablarle sobre las sillas donde se sentarían.

La influencer no ocultó lo asombrada y pasmada que estaba por lo ocurrido, por lo que se lanzó a abrazarlo y soltar algunas lágrimas de la emoción que sentía al verlo junto a ella. Pese a que los dos terminaron su relación sentimental, fue claro el respeto y cariño que conservan por la historia que crearon los dos.

En medio de los abrazos y los gestos de ternura, se detalló que la colombiana estaba llorando, por lo que su exnovio le limpió los ojos y le dio unas cuantas palabras al oído. Los presentes en el lugar grabaron este encuentro, desatando todo tipo de comentarios en las redes sociales.

En la cuenta oficial de Instagram de Yeferson se puede ver un carrete de fotos y videos de este momento especial, donde también depositó un amoroso y sentido mensaje. El paisa le expresó todo el amor y admiración que sentía por Jenn, enfatizando en lo mucho que crecieron y se transformaron juntos.

“Aunque ya no seamos pareja y con el pasar de los días nos alejemos lentamente más y más, siempre vamos a ser familia, el amor no se irá nunca, solo se irá transformando. Sin importar cuanta distancia tomemos, mi objetivo -el mismo que tuve los casi 10 años a tu lado- sigue siendo el mismo: verte feliz, verte triunfar”, escribió al inicio del texto.

“Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol: necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara, que te regañara cuando procrastinabas, etc. Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto y, ¿mírate ahora? ¡Eres toda una mujer! (...) Eres grande, de verdad estoy muy orgulloso de ti, me siento afortunado de haber visto todo tu proceso y de haber sido parte de éste mismo, pase lo que pase nada ni nadie va a quitar que los años que compartimos juntos, los más difíciles para ambos, solo sirvieron para apoyarnos mutuamente, para crecer juntos física y espiritualmente, para madurar, para aprender”, expresó el creador de contenido en el pie de foto, donde posó en compañía de su expareja.

Yeferson Cossio, youtuber y empresario, aseguró que todo fue una sorpresa, ya que decidió visitarla y acompañarla en este evento, por el valor que tenía para ambos. En las palabras que dio, el antioqueño aseguró que estaba agradecido por el papel que tuvo la modelo en su vida.

“Ella no sabía que llegué de Japón, vine de sorpresa y quería verla recibir su galardón. Quiero también, aprovechar este espacio para darte públicamente las gracias por haber sido durante casi 10 años mi mujer, mi mejor amiga y mi aliada para todo. Yo no sería quien soy hoy en día si no te hubiese tenido a mi lado”, señaló.

“Sin importar cuán lejos esté, nunca se va a amainar mi deseo de verte feliz, de verte triunfar y siempre voy a celebrar tus logros, siempre tendré una sonrisa a la distancia. Muchos recuerdos, respeto y gratitud. Jennita”, agregó para finalizar el amoroso mensaje.