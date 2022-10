“Estoy tan cansado”: Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores con una confesión

Yeferson Cossio hace parte de los creadores de contenido más seguidos y famosos del país, característico por sus excentricidades, bromas pesadas y los lujos que deja ver a sus más de 9,8 millones de seguidores.

Recordemos que Cossio estuvo en el foco de atención de los medios de comunicación cuando anunció que se iría de Colombia para evadir impuestos porque, para él, ese dinero no se veía invertido en el país ni en las personas.

Hace algunas semanas, Cossio anunció que iniciaría una nueva etapa de su vida al mudarse a Japón, con el objetivo además de “pasar la página” tras la ruptura de varios años de relación con la modelo paisa, Jenn Muriel.

El creador de contenido ha ido mostrando su experiencia en ese nuevo país; y es que no ha sido nada fácil para él, adaptarse a sus costumbres y cultura, ¿recuerdan la intoxicación que sufrió por causa de un pez globo que ingirió? Aunque es una aventura para él estar en otro país, en sus redes sociales deja ver que no la ha pasado del todo bien, incluso, ha contemplado la posibilidad de devolverse para Colombia.

Lleva más de 50 horas despierto

Ahora el antioqueño ha decidido hacer una confesión a sus millones de seguidores: lleva varios días sin poder dormir. En una grabación que compartió a través de Instagram, donde solo se veía su rostro, confesó que estaba desesperado porque no ha podido conciliar el sueño. Sus ojos irritados y su cansancio dejaron en evidencia su agotamiento.

También reveló que por sus más de 50 horas sin poder dormir, se sentía cansado y sin la “capacidad” de poder cerrar sus ojos y descansar.

“¿Se han sentido tan cansados que no puede ni dormir? Llevo más de 50 horas despierto, no soy capaz de dormir, estoy tan cansado, pero simplemente no soy capaz de dormir”, fueron las palabras que acompañaron el video subido en una de sus historias de la red social.

Yeferson Cossio intoxicado por un pez

El paisa en su aventura por conocer y probar la exótica comida de Japón, terminó intoxicado por un pez globo, un plato muy consumido y uno de los más caros del país.

“Voy a comer pez globo y el veneno de un pez globo promedio puede matar a unos 30 adultos. Ojalá no me muera, y si me muero, de algo me tenía que morir”, señaló Yeferson en el post.

Según la explicación de National Geographic, este plato “solo se prepara por chefs especialmente entrenados, con licencia que saben que un mal corte significa una muerte casi segura para un cliente”. Un error en la preparación de este plato ha ocasionado la muerte a varias personas cada año.

Y fue precisamente lo que le ocurrió al influencer colombiano, quien se vio perjudicado por la mala preparación de este animal. “Les digo a qué sabe, a peligro”, fueron las palabras de las personas que lo acompañaban. Minutos después y después de varios platos, Cossio fue cambiando su semblante.

Cossio empezó a sentirse mal y expresó sentirse “llevado”, un malestar muy similar a cuando una persona consume sustancias. De inmediato llamaron al chef para recibir recomendaciones y sugerencias, y así evitar un desenlace lamentable.

“No sé si estoy empeliculado o siento cosas raras aquí (señala el abdomen). Estamos llamando al chef, porque me siento como si estuviera muy drogado”, dijo Cossio en la grabación.

El influencer tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital para que recibiera atención médica, ya que, según él, tenía fiebre, ganas de vomitar y un malestar, además de que le estaba costando respirar.

Por suerte el incidente no pasó a mayores, Cossio fue canalizado, examinado y atendido por los doctores y enfermeras.