Yéferson Cossio vivió susto en Japón y podría volver al país; misil norcoreano tendría que ver

Yéferson Cossio, quien es uno de los influenciadores más importantes del país en la actualidad, sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y anunció en Instagram que se fue oficialmente de Colombia, ya que necesitaba un tiempo para reencontrarse.

“Tokio, aquí voy. Espero realmente encontrar eso que tanto estoy buscando. La vida es un rato, di lo que sientas cuando lo sientas”, fue el mensaje que escribió el antioqueño para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.

Cossio, no obstante, vivió esta semana una inesperada situación, después de que Corea del Norte disparó un misil balístico no identificado al mar de la país nipón y aumentaran las tensiones entre los dos países.

Ante este hecho, las autoridades de Japón les pidieron a los residentes de dos regiones septentrionales evacuar hacia lugares seguros, puesto que el artefacto pudo haber sobrevolado la isla.

“Un proyectil, que parece ser un misil balístico de Corea del Norte, ha sobrevolado probablemente Japón. Les pedimos a los ciudadanos refugiarse dentro de los edificios o bajo tierra”, indicó Fumio Kishida, primer ministro japonés,

El creador de contenidos colombiano no dejó pasar por alto esta situación y mostró cómo estaba la ciudad en la que se encontraba, señalando que parecía un pueblo fantasma, debido a que no había nadie en las calles.

Igualmente, Cossio manifestó que le han pasado varias cosas extrañas desde que llegó a Japón y recordó que hace poco tuvo que ser trasladado a un centro médico porque se intoxicó. Asimismo, dejó la puerta abierta para un posible regreso al país.

“Al parecer, estoy en un pueblo fantasma. Intoxicada, luego un tifón, luego el pez globo. ¿Y ahora? Casual, un misil. Me gusta la adrenalina”, puntualizó el influenciador, luego de que una seguidora le mandó el siguiente mensaje: “Es una señal para que regreses a Colombia”.

Cabe mencionar que este lanzamiento ocurre en medio de unos ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, y se suma a una serie récord de ensayos armamentísticos practicados este año por el país comunista.

Justamente, el viernes 30 de septiembre, Corea del Norte lanzó dos misiles al mar de Japón, fuera de la zona económica exclusiva nipona, a 370 kilómetros de la costa, según detalló en ese momento la Guardia Costera de la isla.

Todo parece indicar que Pyongyang estaría respondiendo a los ejercicios marítimos en el mar del Este que vienen ejecutando en conjunto Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

Yéferson Cossio no se olvida de Colombia

El antioqueño, por otro lado, aprovechó el inconveniente médico que le pasó para comparar el sistema de salud de Japón con el de Colombia, por lo que le mandó un contundente mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Estoy tan impresionado con la salud de acá. Toda la atención que recibí me valió tres millones de pesos, en Colombia me habría salido por $15 millones. No estoy exagerando, me atendieron de una”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “No me preguntaron nada y me atendieron rápido. Ojalá el nuevo gobierno de mi país mejore la salud, porque he visto unos casos que dan mucha tristeza. Gobierno, porque sé que mucha gente de ahí me ve: primero la vida y después la plata”.

El reconocido influenciador recalcó en las historias de Instagram que la salud no debería ser un privilegio, sino una responsabilidad. Además, invitó a las autoridades a pensar un poco más en la gente menos favorecida.