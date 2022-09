Yeferson Cossio no se olvida de Colombia y le mandó recado al gobierno Petro sobre la salud

Yéferson Cossio, que es uno de los influenciadores más importantes del país en la actualidad, sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y anunció en Instagram que se fue oficialmente de Colombia, ya que necesitaba un tiempo para reencontrarse.

“Tokio, aquí voy. Espero realmente encontrar eso que tanto estoy buscando. La vida es un rato, di lo que sientas cuando lo sientas”, fue el mensaje que escribió el antioqueño para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.

Tras casi un mes en la isla asiática, el creador de contenidos compartió que esta semana tuvo unos inconvenientes físicos debido a que se intoxicó. Sin embargo, destacó la atención médica que recibió en esa nación.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó esa situación que le pasó para comparar el sistema de salud de Japón con el de Colombia, por lo que le mandó un contundente mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Estoy tan impresionado con la salud de acá. Toda la atención que recibí me valió tres millones de pesos, en Colombia me habría salido por 15 millones. No estoy exagerando, me atendieron de una”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “No me preguntaron nada y me atendieron rápido. Ojalá el nuevo gobierno de mi país mejore la salud, porque he visto unos casos que dan mucha tristeza. Gobierno, porque sé que mucha gente de ahí me ve: primero la vida y después la plata”.

Yeferson Cossio le mandó mensaje al Gobierno de Gustavo Petro: comparó a Japón con Colombia (parte 1) pic.twitter.com/pN9OZrdsHL — Ana (@PuraCensura) September 29, 2022

Yeferson Cossio le mandó mensaje al Gobierno de Gustavo Petro: comparó a Japón con Colombia (parte 2) pic.twitter.com/8GwcYjt3Fd — Ana (@PuraCensura) September 29, 2022

El reconocido influenciador recalcó en las historias de Instagram que la salud no debería ser un privilegio, sino una responsabilidad. Además, invitó a las autoridades a pensar un poco más en la gente menos favorecida.

Cabe recordar que Cossio abrió su corazón recientemente y reveló por qué se mudó a Japón, confesando que no pasa por un buen momento emocional.

El joven puntualizó que su estadía en el país asiático no es definitiva y que eventualmente regresará a Colombia, ya que sus propiedades, su familia, sus perros y demás pertenencias seguirán en su mansión de Medellín.

“Me voy a sincerar con ustedes. Yo me voy a ir porque estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas. Estoy completamente descarriado. Quiero ir a mi lugar favorito en el mundo a tratar de comenzar de nuevo, me voy solo. Yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué quiero hacer y no sé qué estoy persiguiendo. Admito que soy una persona vacía. No quiero nada, no quiero estar con nadie”., precisó.

Antes de irse del país, el antioqueño reveló en Tropicana que tuvo un roce con Gustavo Petro y puntualizó que la relación con su equipo de trabajo no fue la mejor. Igualmente, recordó que este año publicó un video hablando mal de del mandatario, calificándolo de “camaleón”.

“No me llamaron para la posesión, ya que hubo un encontrón, del cual no voy a hablar, cuando me invitaron a unirme a la campaña de Petro. No quiero tener problemas con el presidente. Yo les respondí de muy mala gana. Petro, yo estaba estresado [risas], ese no era mi día cuando me llamaron. Por eso me voy para Japón”, concluyó en aquel momento.