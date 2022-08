Yéferson Cossio confesó que tuvo duro “encontrón” con Petro; prefiere evitar problemas

Yéferson Cossio, que actualmente es uno de los influenciadores más importantes del país, sorprendió la semana pasada a todos sus seguidores y reveló en Tropicana que hace poco tuvo un roce con Gustavo Petro, presidente de la República.

De acuerdo con el antioqueño, el equipo de relaciones públicas del líder del Pacto Histórico se comunicó con él en varias oportunidades para que se uniera a su campaña electoral. Sin embargo, confesó que los rechazó y les respondió de una manera inapropiada.

El creador de contenidos, además, puntualizó que la relación con el equipo de Petro no ha sido la mejor y recordó que hace unos meses publicó un video hablando mal de este, calificándolo de “camaleón”.

“No me llamaron para la posesión, ya que hubo un encontrón, del cual no voy a hablar, cuando me invitaron a unirme a la campaña de Petro. No quiero tener problemas con el presidente”, indicó inicialmente.

Cossio, en medio de la entrevista lanzó algunas bromas y añadió: “Yo les respondí de muy mala gana. Petro, yo estaba estresado [risas], ese no era mi día cuando me llamaron. Por eso me voy para Japón”.

El influenciador, de igual manera, aprovechó el diálogo con la emisora para manifestar que en ningún momento ha estado interesado en meterse a la política y que ese mundo está lleno de personas no deseables.

Incluso, el antioqueño señaló que el día que más seguidores ha perdido desde que se dedica a las redes sociales fue cuando anunció su respaldo a Rodolfo Hernández para las elecciones presidenciales, las cuales se realizaron el pasado 29 de mayo.

“Me amenazaron por apoyar a Rodolfo y perdí muchos seguidores. La política, si uno no se va a meter a hacer cochinadas, todos los cochinos llegan y lo acribillan. Yo en eso no me meto”, precisó.

Yéferson Cossio también volvió a referirse con respecto a la cantidad de dinero que paga en impuestos anualmente y reveló que este año le toca depositar cerca de 3.000 millones de pesos.

El creador de contenidos antioqueño enfatizó en la emisora que su intención nunca ha sido evadir sus responsabilidades tributarias y que su molestia es que ese dinero no se ve plasmado en las necesidades de la gente.

“Yo el año pasado pagué 600 millones de pesos y este voy a pagar 3.000 millones. Si yo soy solo uno de los millones de colombianos que pagan impuestos, imagínense cuánta plata reúnen cada año”, puntualizó.

Por último, concluyó: “En Bogotá parece que llueven meteoritos, porque tiene unas calles inmundas. Aquí la educación debería ser gratis con esa cantidad de impuestos. Eso es de lo que yo me quejo. Si van a robar, háganlo, en todo lado roban, pero hagan algo para ayudar a la gente”.

Cabe recordar que el influenciador anunció hace unos días que se va por un tiempo de Colombia y que vivirá a partir del próximo en mes en Japón, país del cual dice estar enamorado desde muy joven.

“Estoy dejando varios videos y contenidos montados por estos días, ya que me voy a vivir un tiempo a Japón desde el próximo primero de septiembre. No voy a estar viviendo por acá por un tiempo”, manifestó en Instagram.