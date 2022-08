“Me les voy”: La Liendra asegura que dejará las redes sociales

Uno de los influencers colombianos que ha sido tendencia durante los últimos días es Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra. Este creador de contenido se caracteriza por publicar material entretenido, de chistes y bromas, pero parece que eso dejará de suceder por un tiempo.

Hace unos días, el joven que empezó a ser figura pública desde 2015 apareció en sus redes sociales en las que escribió un largo mensaje y expresó que estaba agotado. “No me creo más que nadie”, consignó La Liendra.

Lo anterior porque los cibernautas no vieron de la mejor manera una broma en la que Gómez y su novia, la influenciadora Dani Duke, hicieron un montaje para uno de sus amigos más cercanos, Daiky Gamboa. En efecto, el contenido no salió como se esperaba, ya que la pareja simuló haberle regalado un lujoso carro a su amigo, pero luego todo se salió de control y este no midió sus palabras.

Incluso, hasta la empresaria de fajas Yina Calderón arremetió en contra de sus colegas y dijo que en el medio de las redes sociales “amigos no hay”.

Luego de un poco más de una semana de que se subiera la broma, que luego fue eliminada, La Liendra apareció en un video comunicando que, aunque no estaba en sus planes y nunca pensó decirlo, se irá de las plataformas digitales.

De acuerdo con las declaraciones del creador de contenido, que acumula más de seis millones de seguidores en Instagram, entre las razones por las que se irá da a entender que se dará un tiempo a sí mismo, entre otras más cosas.

“Liendritas, vengo a decirles algo que pensé que nunca les iba a decir, pero, al parecer, sí. Me les voy… Me voy de las redes sociales, me siento un poco saturado y cansado, pero porque también he trabajado mucho”, expresó el influencer.

Sin embargo, La Liendra fue enfático en decir que esa ausencia de las redes será únicamente por unos días: “Quiero estar conmigo mismo, encontrarme y aprender de mí. Tome una decisión de irme de viaje por unos días. Así que no, no me voy del todo”, agregó.

El joven detalló que quiere pensar en sus metas y, por ello, tomó esta decisión. “Quiero renovar metas, sueños, ya que en este punto de mi vida ya cumplí todo lo que tenía propuesto. (...) Decidí irme, no voy a grabar nada porque quiero encontrarme y prepararme para todo lo que se viene”.

¿Está deprimido?

Luego de que la Liendra explicara la razón por la que no estará por unos días activo en las plataformas de interacción digital, también les contó a sus seguidores si esta decisión se dio por motivos de ansiedad o depresión.

Al haber manifestado hace unos días que no se encontraba del todo bien, varios usuarios vincularon su mensaje con un episodio de depresión, pero el creador de contenido desmintió los rumores.

“Les dejo claro que no estoy deprimido, no estoy triste y no estoy mal. No, simplemente me quiero dar un tiempo. (...) Cuando digo a dónde quiero ir, yo llego. En vez de levantarme a grabar videos y estar aquí dándola toda, cuántos ‘likes’ tengo o quién es el número uno, me dije: relájese, cálmese, no hay por qué correr, métase al mar, llore, ría…”, señaló el novio de Dani Duke.

Antes de terminar, Gómez añadió que las personas permanecen afanadas en su día a día y así no debe ser.

“Siento que todo el mundo está como en un afán de querer hacer y protagonizar. Por el afán, uno comete errores, que yo digo: no, relájate, siéntate, analice la situación y vuelva a la pelea”, concluyó el influenciador.

Parece que la decisión de alejarse por unos días de las redes sociales es un punto en común entre varias figuras públicas. Por ejemplo, aunque ya volvió, la bailarina y emprendedora Andrea Valdiri también les había dicho a los usuarios que no estaría en las plataformas.

Esto suele pasarles a varios de los creadores de contenido. Incluso, hubo una vez que Kika Nieto se tomó un espacio de meses.

