“Voy a descansar de ustedes”: el motivo por el cual Andrea Valdiri se va de Instagram

“Perdón la sinceridad”, concluyó la influenciadora luego de explicar por qué no aparecerá en la plataforma digital.

Andrea Valdiri, bailarina y creadora de contenido barranquillera, se ha caracterizado por mostrarse como una mujer segura de sí misma. Hace poco, el pasado 23 de julio, la influencer celebró su cumpleaños número 31 y sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look en su cabello.

Sin embargo, en las redes sociales se aborda todo tipo de temas y a la también emprendedora le han estado preguntando por qué no ha aparecido en los escenarios digitales, en comparación con la activa relación que suele mostrar frente a las pantallas.

Entre sus más recientes apariciones en Instagram, donde acumula más de ocho millones y medio de seguidores, la barranquillera se sinceró y habló con los cibernautas sobre su ausencia en redes. Incluso, mencionó el motivo por el que tiene contemplado irse.

Con su tono característico, el que muchos llaman “sin pelos en la lengua”, Valdiri manifestó que ella utiliza la sinceridad para comunicarse ante los demás. “Ustedes saben que yo soy muy sincera y franca. Yo no necesito desaparecer mi cuenta para ganar polémica. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así”, aclaró la mujer de 31 años.

Luego de esto, Andrea le dio a conocer a sus seguidores sobre una actividad poco inusual que se estaría presentando en su Instagram.

“Les voy a decir, para que no se vayan a preocupar, a mis seguidores que he estado viendo una actividad que se está presentando en mi Instagram. Yo me asusto porque este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo, mejor dicho… Vamos a poner la cuenta a dormir”, detalló la bailarina.

De acuerdo con la influencer, esta decisión tiene comparación con el ’modo avión’ de los teléfonos celulares, por unos días.

La cuenta “va a descansar de mí y de ustedes unos días. Son unos pequeños días, mientras arreglamos el problema técnico, porque ustedes saben que detrás de esta pantallita trabajamos muchas personas que dependemos de este trabajo. Entonces nos ponemos en alerta”, compartió la emprendedora que tiene una mansión.

Mientras a través de su teléfono celular muestra a su equipo de trabajo, Valdiri dijo que no aparecerá hasta nuevo aviso. “Esos días que no aparezca, les voy a hacer contenido, fotos y voy a seguir dando lo mejor de mí. Los amo con todo mi corazón, perdón la sinceridad”, concluyó la influenciadora.

A continuación, la recopilación de las declaraciones dadas por la mujer emprendedora en Instagram:

Cabe señalar que Valdiri es multifacética: es madre de dos niñas, empresaria y embajadora de marcas. Asimismo, contrajo matrimonio con el influencer Felipe Saruma y ha estado acaparando la atención de los portales de entretenimiento.

En otras de sus más recientes apariciones, la creadora de contenido reveló los tatuajes de su cuerpo que más la avergüenzan.

Hace poco, la barranquillera, quien departía con unos amigos de Medellín que llegaron a visitarla a su lujosa casa, disfrutaron del calor y una tarde de piscina, pero la tensión se puso un poco pesada luego de que ella se empezará a burlar de los tatuajes de sus invitados.

Pero como quien dice: “el tiro le salió por la culata”. Al llegar al turno de Valdiri para mostrar sus tatuajes, hasta su propio esposo, Felipe Saruma, no aguanto la risa al ser revelados los diseños que tiene pintados en varias partes del cuerpo.

En ese sentido, el primer tatuaje está ubicado en la parte de las costillas donde tiene escrito la palabra “Pasado” junto a un encendedor, no obstante, el más chistoso fue la frase que está mal escrita cerca a sus senos, la cual dice: “Me di cuenta que vale la pena, vale los riesgos, vale el día a día, tu lado”. Ante esto, Saruma no pudo contener la risa y dijo frente a todos: “La ‘a’ se la comieron”.