Puro amor: Felipe Saruma le dio millonario regalo a Andrea Valdiri

Andrea Valdiri y Felipe Saruma despertaron todo tipo de reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales, luego de celebrar una inesperada boda con todas las de la ley. La pareja se dio una oportunidad en el amor, dejando atrás las polémicas, críticas y comentarios sobre la diferencia de edades, las relaciones que sostuvieron y la cercanía que ocultaron desde hace varios meses.

En medio del conflicto legal que lleva Andrea Valdiri con Lowe León, padre biológico de Adhara Valdiri, la atención se posó en la fecha de cumpleaños de la barranquillera, quien aseguró que no haría ninguna celebración porque su ánimo no era el mejor para estos casos.

Sin embargo, Felipe Saruma se encargó de sorprenderla con una inesperada fiesta de cumpleaños, poco convencional y común, reuniendo a sus amigos, familiares y conocidos. El influencer quiso darle un giro inesperado a la situación y recrear una reunión divertida para que su esposa sonriera.

Según lo que fue plasmado en la cuenta oficial de Instagram de ambos creadores de contenido, la celebración se llevó a cabo en la casa de los dos, donde salieron a la luz curiosos juegos que se inventó el joven caleño. Algunas de estas dinámicas eran sacar manzanas de un balde, quitar pañoletas sin permitir que cada uno perdiera la propia, jugar fuerza con una cuerda de extremo a extremo y otros más.

De igual manera, en medio de la alegría que se vivía en el lugar, la bailarina recibió un gran regalo de su pareja sentimental, quien frenó los juegos de niños para dar este detalle. Saruma salió de una de las habitaciones con un letrero gigante, que era un cupón válido para redimir en los próximos días.

Según se observa en una de las historias que publicó Andrea Valdiri, su esposo está sosteniendo dicho cartel de color blanco, el cual es un viaje familiar a cualquier destino del mundo. Este regalo incluye el transporte y experiencia de las niñas y ambos adultos, quienes han conformado un vínculo muy grande.

“Cupón válido para un viaje familiar a cualquier parte del mundo”, se lee en el letrero, mientras el creador de contenido sonríe de manera genuina.

La barranquillera no evitó reaccionar ante este millonario regalo, manifestando su alegría con unas cortas palabras en el mismo post.

“Me muero”, escribió la influencer, que cumplió 31 años, junto a dos emojis de corazón y de llanto.

Por el momento se desconoce cuál será el destino que elegirá la polémica creadora de contenido, quien ha tenido discusiones con Yina Calderón por temas personales. Lo cierto es que la química y el amor entre los colombianos despierta toda clase de reacciones entre sus fieles seguidores.

“Valore a ese man”; “Qué alegría que sean felices”; “Deberían ser pareja para siempre”; “Desde que haya amor de verdad, qué viva el amor”; “Quiero un Saruma en mi vida”, entre otras opiniones.

Andrea Valdiri habló de sus exparejas con Felipe Saruma

La bailarina barranquillera concedió una entrevista a su pareja actual, en la que quiso mencionar a los hombres con los que sostuvo una relación en el pasado, y revelar uno de los factores que más influyó en que el amor se deteriora y la ruptura llegara.

La colombiana indicó que ninguno de ellos tuvo la valentía de demostrarle el amor y solo se quedaron en temas de ego que poco a poco acabaron los sentimientos.

“Ninguno tuvo la valentía de demostrarme qué es realmente el amor, y llegaban como queriéndome deslumbrar. Decían: ‘Yo a esta vieja no le voy a llegar con esto porque me cachetea’”, expresó Valdiri, asegurando que sus exparejas no la conocieron realmente.

“Tenían un concepto tan diferente a mí que no se daban cuenta de que yo era la mujer más sencilla de este mundo y que yo no buscaba eso porque ya lo tenía, solamente buscaba a alguien que me entendiera y que me diera amor”, señaló la creadora de contenido sobre las expectativas afectivas que tenía antes de llegar al altar son Saruma.

Por último, la empresaria finalizó este punto afirmando que siempre sintió que sus exparejas solo querían “ser mejor o tener más que ella”, en lugar de dedicarle tiempo y atención con los sentimientos reales.