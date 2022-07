Andrea Valdiri reveló curioso ritual para tener dinero, ¿de qué se trata?

Andrea Valdiri es una de las influenciadoras más populares en la farándula colombiana. En Instagram, cuenta con una comunidad de 8,5 millones de seguidores y constantemente publica diversos contenidos para interactuar con sus fans.

Recientemente, la bailarina y emprendedora compartió una curiosa dinámica enfocada en la atracción de dinero. A través de sus instastories, Valdiri publicó una captura de pantalla del chat con su mamá. En la imagen se ve una fotografía de la barranquillera cuando era pequeña y figura pegada a varios billetes de un dólar.

“Desde años te tengo pegada con los dólares”, dice el mensaje por su mamá. La respuesta de Andrea Valdiri no ocultó su sorpresa: “Gracias, qué linda. Yo te amo. Jajajaja, ¿qué ritual es ese?”, además, destacó que su madre es “un personaje”.

En otra publicación, la influenciadora colombiana compartió la misma fotografía que le había enviado su mamá por chat. “Y los billetes viejitos, tienen hasta hongo. Yo creo que funcionó, mami”, comentó.

El curioso ritual de la mamá de Andrea Valdiri llamó la atención de varios seguidores de la creadora de contenido. De inmediato, algunos decidieron ponerlo en práctica e hicieron montajes con fotografías rodeadas de billetes. De hecho, una internauta bromeó con el tema y publicó una imagen en la que se ve su fotografía en la mitad de varios bolívares (la moneda venezolana). “Yo creo que mi papá no hizo bien el ritual”, escribió. “De que funciona, funciona”, anotó otro usuario.

Imágenes con el llamativo ritual de la mamá de Andrea Valdiri para atraer el dinero. - Foto: Capturas de pantalla tomadas del Instagram de @andreavaldirisos

¿Cómo es trabajar con Andrea Valdiri?: empleada reveló detalles

Una de las personas que trabaja con la influencer Andrea Valdiri, misma que apareció en varias de las historias que la reconocida creadora de contenido ha publicado sobre su vida privada, en la que aparecen sus hijas y su familia, pues bien, ahora Kelly de Ávila, la mujer que está al cuidado del hogar de Valdiri aprovechó para contar algunos detalles sobre su trabajo.

Ávila aprovechó sus redes sociales para hacer una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, por lo que algún seguidor aprovechó para peguntar si todavía estaba laborando para Valdiri y qué tal era el trato que la influenciadora le daba.

“Muchas personas me preguntan que si sigo trabajando con Andrea, claro que sí mis amores. Yo estoy aquí todavía trabajando con ella, estoy más firme que un gallo fino ... Yo la quiero mucho y la adoro”, respondió Ávila, despejando los rumores que indicaban que esta mujer ya no acompañaba a la bailarina.

Incluso, aprovechó para recalcar que era muy apegada a la hija mayor de la Valdiri, Isabella, por lo que en algunos momentos en los que tenía sus días de descanso, esta niña le pedía que no se tardara tanto, ya que la consideraría como parte de su familia.

“¿Isa es muy apegada a ti? ¿O qué te hace tan especial para Andrea?”, fue la pregunta que le formularon sobre su relación con las hijas de la influencer, Ávila aprovechó para recordar que tenía que sacar tiempo para cuidar de su propio hijo.

“Claro, Isabella es muy apegada a mí. Cuando me toca mi descanso o mis salidas me dice ‘¿Kelly por qué te vas?, ¿cuándo vienes?, ¿cuándo regresas?, no te demores mucho’. Ajá, pero me toca, porque me toca ir a ver a mi hijo también”, fue la respuesta de la mujer.

“Con el trato que la Valdiri le da quién no estaría firme, tendría que ser uno muy mal agradecido con la vida. Contar con jefe y amigo a la vez no es fácil de encontrar”; “Lealtad en su máxima expresión”; “Estas son las personas leales y agradecidas”, dicen algunos de los comentarios en redes sociales.