Felipe Saruma fue oficializado como el papá de la hija de Andrea Valdiri

Continúa la polémica entre la influencer Andrea Valdiri y su expareja Lowe León sobre la paternidad de Adhara, hija menor de la barranquillera.

Lo anterior, a raíz de que Valdiri publicó que Felipe Saruma es el papá de la menor, puesto que en días pasados, León aseguró ser el padre de la niña y solicitó realizar una prueba de paternidad, a lo que se negó su expareja.

“Dile a la gente por qué te negaste a la prueba de ADN. No te preocupes, que los seres humanos cuando crecemos buscamos respuestas. Es un reloj de tiempo que va en conteo regresivo. Mi esposa, a diferencia de ti, jamás se metió en ninguna relación y juro ante mis dos hijos que fue así. Todo lo contrario a lo que tú si estás acostumbrada a hacer”, dijo el cantante en días pasados.

Adicionalmente, en la sección Super Like de Noticias RCN manifestó que Adhara es hija suya y le envió un mensaje en el que le dijo que “es su papá y que está para ella”.

“Espero que esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo”, agregó.

Vale la pena recordar que Valdiri estaba embarazada cuando comenzó su relación con Saruma: “Él siempre estuvo pendiente de las niñas, comenzó a acompañarme a los controles prenatales y a tener un rol, sin ser nada, parecía marido mío. Fue raro, pero me da mucha alegría recordarlo”, dijo en diálogo con la Revista Vea.

Vale la pena recordar que los influenciadores colombianos dieron oficialmente el “sí” en el altar el pasado sábado 16 de abril. Así lo compartió en imágenes la barranquillera en su cuenta oficial de Instagram, en la que sus seguidores pudieron presenciar el momento justo de la anhelada ceremonia.

En sus historias se puede ver cómo en momentos previos Andrea, en compañía de sus hijas Isabella y Adhara –quienes lucieron unos vestidos azules–, estaban felices y listas para el gran momento.

Minutos más tarde llegó la hora cero y, luciendo un vestido blanco y un velo bordado, Valdiri con un ramo de flores blancas entró del brazo de su padre, mientras Saruma la esperaba en compañía de su mamá.

Tras la ceremonia, la influenciadora dio un discurso en el que se refirió a la importancia de cuidar un amor lindo como el que dijo que tiene con Saruma, por lo que confirmó que es la razón por la que no muestran mucho su vida amorosa en pareja.

“En redes sociales es complicado mostrar la verdad, por las críticas, por muchas otras cosas es que nos reservamos. El amor lindo se debe ocultar y vivirlo solo dos personas, porque las personas en la calle no deben decir qué debes hacer o no. Tenemos que protegerlo”, manifestó.

“Créanme que yo venía de una situación muy dura, que era mi embarazo y todo lo que ustedes sabían. Me reservé muchas cosas, porque cuando uno tiene hijos quiere lo mejor para ellos. Este hombre me sacó, me dio esa luz, me motivó. Todas las mujeres embarazadas pasamos por momentos horrorosos, unos estados de ánimo increíbles. Él estuvo ahí conmigo, él les dio amor a mis hijas, le brindó amor a mi familia y me dio lo que ningún otro me ha dado, que es amor”, agregó.