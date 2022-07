Andrea Valdiri se sinceró y fue clara sobre conflictos con sus exparejas; ¿qué dijo?

Andrea Valdiri se ha ubicado en el centro de distintas noticias en la farándula nacional, debido a la tensa situación que vive con Lowe León, su expareja sentimental, con quien tuvo a Adhara Valdiri, fruto de su amor. Ambos colombianos se encuentran llevando un proceso legal a causa de las declaraciones que han surgido sobre la paternidad de la niña.

En medio de los comunicados y acciones que se toman por el problema que sostienen, la bailarina se robó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales con un inesperado contenido en el que habló sobre sus exparejas y los vínculos que llevaron el tiempo que estuvieron juntos.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un clip que fue compartido en redes sociales, la barranquillera quiso sincerarse sobre los noviazgos que tuvo en el pasado y la percepción que tenían los hombres sobre ella cuando la conocían. Esta conversación se dio en compañía de Felipe Saruma, su esposo, quien le prestó atención a las confesiones que hizo.

El creador de contenido fue el encargado de entrevistar a su pareja sentimental, indagando un poco sobre aquellas uniones que creó antes de casarse con él. La influencer mencionó la diferencia de edades con los hombres que ha estado, dejando ese aspecto como algo sin importancia para ella.

“Los años no afectan. Tienes 23 años, pero con la madurez de un hombre de 40. No va en la edad, va en la vivencia. Tú saliste muy temprano de tu casa y sabes lo que son las responsabilidades. Viste cómo era mi vida y te acoplaste a eso porque tú quisiste”, dijo la bailarina sobre el compromiso que quiso adquirir el joven en su vida.

En los elogios que dio sobre el matrimonio que construyeron ambos con el pasar del tiempo, la empresaria fue enfática en la forma de ser del influencer, ya que asegura que él no la ve a ella como una competencia y que, por el contrario, buscan apoyarse mutuamente en los proyectos que emprenden.

No obstante, en esta parte del diálogo, Valdiri quiso mencionar a los hombres con los que sostuvo una relación, y revelar uno de los factores que más influyó en que el amor se deteriora y la ruptura llegara. La colombiana indicó que ninguno de ellos tuvo la valentía de demostrarle el amor y solo se quedaron en temas de ego.

“Ninguno tuvo la valentía de demostrarme qué es realmente el amor, y llegaban como queriéndome deslumbrar. Decían: ‘Yo a esta vieja no le voy a llegar con esto porque me cachetea’”, expresó Andrea, asegurando que sus exparejas no la conocieron realmente.

“Tenían un concepto tan diferente a mí que no se daban cuenta que yo era la mujer más sencilla de este mundo y que yo no buscaba eso porque ya lo tenía, solamente buscaba a alguien que me entendiera y que me diera amor”, señaló la creadora de contenido sobre las expectativas afectivas que tenía antes de llegar al altar son Saruma.

Por último, la empresaria, que ha sostenido fuertes enfrentamientos con Yina Calderón, finalizó este punto afirmando que siempre sintió que sus exparejas solo querían “ser mejor o tener más que ella”, en lugar de dedicarle tiempo y atención con los sentimientos reales.

“Tuve parejas que realmente eran competencia para mí, porque si yo me compraba algo, ellos querían comprarse algo similar o mejor, y yo decía: ‘Loco, ¿por qué compites conmigo?’”, relató en la entrevista.

“Entendí que el ego de un hombre también los patea. Lo que yo quería era una estabilidad en mi vida y una familia”, agregó.

Lo cierto es que actualmente la bailarina se encuentra disfrutando de una relación distinta y fuera de lo común, compartiendo bastante del proceso personal que vive con Felipe Saruma.