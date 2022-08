La Liendra fue víctima de un ataque con huevos en su conjunto residencial

La Liendra es uno de los creadores de contenido más comentados de los últimos años, debido a su trabajo en redes sociales y las polémicas que ha protagonizado en estos escenarios digitales. El joven cautiva la atención de más de un seguidor con los lujos que suele darse, además de algunos videos graciosos que graba en compañía de sus amigos.

Pese al éxito que alcanzó en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales, Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, es criticado por varios usuarios a raíz de las bromas o declaraciones que da sobre diversos temas. Tiempo atrás, el paisa quedó en el centro de opiniones luego de plasmar su pensamiento referente a los planes educativos.

No obstante, recientemente, el joven volvió a dar de qué hablar entre sus seguidores con un inesperado post en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde revelaba que había sido víctima de un ataque con huevos en el conjunto en el que reside. Todo habría sucedido mientras se desplazaba en un auto junto a su novia, Dani Duke.

La Liendra, víctima de un ataque en su conjunto residencial

De acuerdo con lo que el influencer comentó en su perfil de la red social, el hecho ocurrió en las últimas horas en el conjunto donde vive hace algún tiempo, ubicado en la ciudad de Medellín.

En lo narrado a través de los videos, La Liendra mencionó este episodio donde la camioneta de su pareja sentimental fue la afectada por un inesperado comportamiento de otro residente del edificio. La persona lanzó varios huevos desde lo alto, cayendo contra el vehículo en el que ambos estaban desplazándose.

Según explicó el paisa, ambos iban ingresando a la unidad en la que él vive, cuando sintieron un fuerte impacto que golpeó la camioneta. Al detenerse para observar qué había sucedido, ambos colombianos se dieron cuenta de que se trataba de un huevo estrellado.

“Yo venía manejando el carro de mi novia e íbamos entrando a la unidad donde vivo, se supone que es una de las mejores unidades de Medellín, vecinos prestigiosos, gente educada, cero gamines… Veníamos entrando cuando ¡pum! Yo escuché que en la camioneta sonó algo (…) Me bajé, mi novia me iba a dejar, porque yo soy como la princesa de la relación, cuando miramos había un huevo estripado dentro del carro”, expresó el creador de contenido, alzando la voz para que sus vecinos escucharan la incomodidad que sentía al respecto.

“Me le tiraron huevos a la camioneta, y puede creer algo que le digo… Esa persona que tiró ese huevo a la camioneta es de esas personas que dice que yo soy un gamín, que soy un man sin educación”, contó el joven, donde agregó que al ver lo acontecido, decidió buscar al responsable de esta acción.

Sin embargo, a pesar de que gritó por toda la unidad, La Liendra no pudo hallar quién fue el vecino que hizo esto en su contra, por lo que se llenó de rabia al no poder enfrentar a la persona que los atacó con los huevos.

“Esa persona que me tiró huevos es un chandoso de mi$%&, perdón las palabras. Salí y dije: ‘Dé la cara, vuélvame a tirar otro huevo si tiene muchas hue%&’, tenía demasiada rabia”, dijo el influencer, a lo que añadió: “Qué bueno hubiera sido un man parado, porque tiró como cinco huevos, y me diera la cara, pero es una lo&$”.

Para finalizar este contenido, el instagramer, que fue atacado por Yina Calderón por la broma que le jugaron a Daiky Gamboa, se calmó un poco y envió unas palabras sobre cómo sucedió todo, pues considera que de haber sabido quién lanzó los huevos, posiblemente se habría desatado un problema mayor.

“No me afecta, yo lavo el carro. Saben qué, qué bueno que la vida no me mostró esa persona porque donde yo lo llegue a ver, es pelea fija. Si llego a pelear con esa persona, ya veo a toda la mitad de Colombia apoyándolo a él… De lo que me salvé”, señaló La Liendra, haciendo referencia a las duras críticas de las que es blanco.