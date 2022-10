Yéferson Cossio está ofreciendo trabajo; promete pagar muy bien y contrato indefinido

El antioqueño pidió que si no cumplen con el perfil requerido, no envíen sus respectivas hojas de vida.

Yéferson Cossio, que es uno de los creadores de contenidos más reconocidos del país, sorprendió este martes a todos sus seguidores y lanzó una tentadora oferta de empleo para trabajar con él.

Mediante las historias de Instagram, el influenciador colombiano aseguró que está buscando una persona que se sume lo más pronto posible a su equipo digital. Asimismo, precisó que tiene que vivir en Medellín.

“Tengo una oferta de trabajo muy importante y bien remunerada. Por favor, si no cumplen los requisitos, cohíbanse de escribir, de verdad. Pierden su tiempo y le hacen perder el tiempo a la gente que revisa las hojas de vida”, indicó inicialmente.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que el cargo que está requiriendo en la actualidad es el de Filmaker (cineasta) y explicó que las personas interesadas deben cumplir con ciertas exigencias.

“Si ustedes no cumplen, pero conocen a alguien que sí, envíenle esta historia. Esta persona tiene que vivir en Medellín, pero si de pronto vive en otra ciudad, se le va a pagar muy bien para que viva cómodamente en Medellín”, añadió.

Luego, Cossio enfatizó: “Debe estar tiempo completo para mí, porque yo le puedo decir que nos vayamos a San Andrés o España, y debe arrancar conmigo. Así como uno es de buena gente también es exigente. Las cosas se las debe ganar, es un trabajo muy bien pago, pero con muchas exigencias”.

El creador de contenidos colombiano manifestó finalmente que las personas interesadas en esta vacante laboral deberán enviar su hoja de vida y portafolio al correo asistente@cossiosas.com.

Requisitos

Editor (uso fluido de la Suite Adobe, destreza en Premiere Pro y programas de edición en el celular 7 colorización).

Operador de cámara (a7iV-GoPro y cámaras de acción).

Operador de Ronin (Ronin RS 2 y otros estabilizadores).

Operador de dron.

Cabe recordar que Yéferson Cossio anunció mediante una publicación en Instagram que se fue oficialmente de Colombia, debido a que necesitaba un tiempo para reencontrarse.

Igualmente, el creador de contenidos compartió la semana pasada que tuvo unos inconvenientes físicos debido a que se intoxicó. Sin embargo, destacó la atención médica que recibió en esa nación.

El antioqueño, además, aprovechó el inconveniente médico que le pasó para comparar el sistema de salud de Japón con el de Colombia, por lo que le mandó un contundente mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Estoy tan impresionado con la salud de acá. Toda la atención que recibí me valió tres millones de pesos, en Colombia me habría salido por $15 millones. No estoy exagerando, me atendieron de una. Ojalá el nuevo gobierno de mi país mejore la salud, porque he visto unos casos que dan mucha tristeza. Gobierno, porque sé que mucha gente de ahí me ve: primero la vida y después la plata”, sentenció.

El reconocido influenciador recalcó en las historias de Instagram que la salud no debería ser un privilegio, sino una responsabilidad. Además, invitó a las autoridades a pensar un poco más en la gente menos favorecida.