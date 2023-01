Cintia Cossio aclaró qué piensa de la exnovia de Yeferson Cossio; le puso freno a los chismes

Yeferson Cossio y Jenn Muriel fueron protagonistas de varias noticias en los medios nacionales, debido a la ruptura amorosa que vivieron tiempo atrás. Los dos colombianos tomaron caminos distintos, pero despertaron reacciones en sus fieles seguidores luego de un reencuentro que tuvieron en 2022 por un reconocimiento que recibió la influencer.

A pesar de que nunca retomaron la relación, ambos paisas señalaron que su vínculo quedaba intacto y siempre conservarían un papel importante en la vida del otro. Los comentarios entre los curiosos surgieron, al punto de que intentaron indagar qué había ocurrido y cómo era realmente su cercanía en la actualidad.

Estas preguntas se trasladaron a la cuenta oficial de Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, ya que más de una persona deseaba saber la opinión de la antioqueña sobre su excuñada. En una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario dejó este tema en la casilla de interrogantes, llamando la atención de la influencer.

Según se observó, la hermana mayor del creador de contenido aprovechó para referirse a la situación y aclarar que sería la última vez que hablaría sobre esta clase de temas. La exparticipante de Acapulco Shore indicó que ella no tenía nada que ver en la vida personal de su familia, por lo que se limitaba a verlos feliz y no tomar posiciones en esos contextos.

“Primera y última vez que voy a hablar de ese tema, primero que todo, yo no he podido entender y no me cabe en la cabeza, yo qué velas tengo en las relaciones de Yeferson, yo no sé si ustedes se meten mucho en la pareja de sus familiares, yo por mi parte respeto mucho eso, aquí no importa si me gusta o no la pareja de mis familiares, yo los respeto igualmente”, dijo Cintia Cossio en un clip.

La influencer agregó que no importaba su opinión en estos temas, ya que era parte de la intimidad de sus allegados y ella no debía irrespetar eso. La paisa frenó en seco y aseguró que de su parte no daría declaraciones contra nadie, y menos contra las personas que estuvieron en la vida de Yeferson.

“Aquí no importa lo que yo opine, si la quise o la quiero, aquí lo que importa es si mi hermano se sentía bien con esa persona, si mi hermano no se sentía bien con esa persona, yo no me meto ni opino, yo no soy quién para decirle qué está bien o no, porque yo respeto mucho la vida privada de mi familia”, agregó.

Cintia Cossio confesó emotivo deseo que le pediría a personaje de ‘Dragon Ball Z’; está relacionado con su papá

La colombiana llamó la atención de los curiosos con un particular momento que vivió con su pareja sentimental, Jhoan López. La creadora de contenido fue grabada por su esposo, quien le hizo una pregunta y la llevó a dar una inesperada respuesta que le removió el corazón a más de uno.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta personal de López, Cintia Cossio y él estaban recostado, aparentemente, en una sala, mientras observaban unos objetos que estaban ubicados frente a ellos. Según mencionó el también influencer, se trataba de las esferas del dragón, las cuales hacen parte del famoso anime Dragon Ball.

En las imágenes que subió el colombiano, los seguidores y curiosos lograron observar la reacción de Cintia Cossio cuando él le preguntó cuál sería el deseo que le pediría a Shen Long, un dios dragón que concedía deseos cuando se reunían las esferas en la tierra. La influencer se quedó callada por unos instantes y terminó despertando sorpresa en su pareja con la respuesta que dio.

“Mor, pille, ya que ahí están las siete esferas de dragón, ¿qué le quieres pedir a Shen Long? Cualquier deseo, pero uno solo”, dijo Jhoan López en el clip, mientras enfocaba el rostro de su compañera sentimental.

Aunque varios usuarios de redes sociales habrían esperado alguna respuesta graciosa o enfocada en algo material, Cintia Cossio señaló que el único deseo que le pediría a este personaje sería que su papá reviviera. Estas palabras dejaron en silencio al esposo de la paisa, quien indagó si estaba hablando en serio.

“Que mi papá reviva”, dijo la hermana de Yeferson Cossio, a lo que López dijo: “¿En serio?”.