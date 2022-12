Cintia Cossio confesó emotivo deseo que le pediría a personaje de ‘Dragon Ball Z’; está relacionado con su papá

La creadora de contenido no lo pensó dos veces al recordar a su fallecido padre.

Cintia Cossio, hermana de Yéferson Cossio, conquistó a millones de personas en redes sociales con su personalidad, sus ocurrencias, sus contenidos y los detalles que reveló sobre su vida personal. La paisa desató controversia con algunas opiniones que dio, varias publicaciones que hizo y las reacciones que tuvo con las bromas de su hermano.

No obstante, recientemente, la colombiana llamó la atención de los curiosos con un particular momento que vivió con su pareja sentimental, Jhoan López. La creadora de contenido fue grabada por su esposo, quien le hizo una pregunta y la llevó a dar una inesperada respuesta que le removió el corazón a más de uno.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta personal de López, Cintia Cossio y él estaban recostado, aparentemente, en una sala, mientras observaban unos objetos que estaban ubicados frente a ellos. Según mencionó el también influencer, se trataba de las esferas del dragón, las cuales hacen parte del famoso anime Dragon Ball.

En las imágenes que subió el colombiano, los seguidores y curiosos lograron observar la reacción de Cintia Cossio cuando él le preguntó cuál sería el deseo que le pediría a Shen Long, un Dios dragón que concedía deseos cuando se reunían las esferas en la tierra. La influencer se quedó callada por unos instantes y terminó despertando sorpresa en su pareja con la respuesta que dio.

“Mor, pille, ya que ahí están las siete esferas de dragón, ‘qué le quieres pedir a Shen Long? Cualquier deseo, pero uno solo”, dijo Jhoan López en el clip, mientras enfocaba el rostro de su compañera sentimental.

Aunque varios usuarios de redes sociales habrían esperado alguna respuesta graciosa o enfocada en algo material, Cintia Cossio señaló que el único deseo que le pediría a este personaje sería que su papá reviviera. Estas palabras dejaron en silencio al esposo de la paisa, quien indagó si estaba hablando en serio.

“Que mi papá reviva”, dijo la hermana de Yéferson Cossio, a lo que López dijo: “¿En serio?”.

Este juego desató reacciones entre los curiosos de las plataformas digitales, quienes señalaron que harían lo mismo y entendían completamente el dolor que sentía la influencer por la ausencia de su progenitor. “No me esperaba esa respuesta”, escribió Jhoan en el post que subió.

Yéferson Cossio: la extraña muerte del padre del influenciador

Sobre la vida personal Yéferson Cossio no se conoce mucho, pero en ocasiones el influencer menciona la gran falta que le hace su padre. Incluso, ha llegado a decir que siente envidia por aquellos que tienen a su padre vivo.

El pasado 21 de junio, el antioqueño publicó una foto con su padre, agregando un cariñoso y sentido mensaje por su cumpleaños número 50, que se celebraría si estuviera vivo. Debido a la duda, muchos usuarios empezaron a preguntar los motivos de la muerte.

Cabe resaltar que la única vez que Cossio habló sobre la muerte de su padre fue en una entrevista con Jorge Enrique Abello, en donde señaló que el motivo no se conoce, pues no le realizaron autopsia. En la charla, reveló que su padre se acostó a dormir y al siguiente día no despertó.

Cossio dijo que habían pensado que estaba borracho, hasta que pasaron los días y se dieron cuenta de que en realidad había fallecido.

“No tenía una enfermedad ni nada. Era joven, mi papá murió de 46 años. Intentamos hasta lo imposible (para revivirlo), pero no se pudo”, indicó. Debido a que para conocer los motivos de la muerte debían efectuarle una autopsia y revisar órgano por órgano, la familia decidió no conocer la razón, esto porque prefirieron donar los órganos.