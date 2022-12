“Basura de mier… no hay un gremio más asqueroso”: Yeferson Cossio lanzó dura crítica contra ‘influencers’

Yeferson Cossio es en la actualidad uno de los creadores de contenido digital más famosos y más seguidos en las redes sociales en Colombia, pero mucho de su reconocimiento lo ha conseguido debido a las constantes polémicas que protagoniza. Desde hace varios años el paisa empezó a hacer videos de bromas a sus amigos y familiares y así fue como se dio a conocer en las plataformas digitales.

No obstante, con el paso del tiempo empezó a buscar nuevo contenido para ser más popular y empezó a hacer retos que generaban bastante discusión entre sus seguidores y los internautas que terminaban por enterar de quién era Cossio y lo que hacía.

Con el paso del tiempo, este hombre empezó a tener gran reconocimiento y no solo por sus carros lujosos y sus excéntricos gustos, sino también por sus gestos de ayuda con los animales, con habitantes de calle, etc. Su necesidad de ayudar a los animales es bastante noble y por eso hasta recibió un reconocimiento del Congreso de la República; ese amor surge debido a la gratitud que siente por las mascotas.

A través de sus redes sociales, Cossio cuenta lo que pasa en su día a día y esta vez no fue la excepción, ya que asistió a unos premios y quiso contar su experiencia con algunos influencers que estaban en el mismo lugar asegurando que el gremio “es una basura”.

“Yo no me junto con influencers casi, mi círculo es muy cerrado (…) Yo no me junto con nadie, no grabo con nadie, no es que me caigan mal, sino que este gremio en general, nosotros somos una put... verdadera basura de mier… No hay un gremio más asqueroso que nosotros los influencers”, indicó.

Y luego añadió que algunos de los que crean contenido como él han hablado mal a su espalda y cuando lo ven de frente son hipócritas. “Los influencers que me ha tocado a mí, en redes hablan mal de mí y de frente ni me dan cara y se me esconden, pero para mí son unas locas hijue… Uno decir cosas por aquí, y luego de frente nada, para mí eso es humillante. Y yo sé que varios me escriben para lucrarse de mi nombre y ganarse algunas migajas de lo que da mi nombre”, expresó.

Además, el paisa confesó que cada vez que alguien arremete contra los influencers, él apoya, “porque somos una basura (…) Nadie es más conveniente y lamecu… que un influencer. No tengo ningún problema nuevo, solo quería afirmar que, aparte de convenientes, lambones, divas, idiotas, somos unos miedosos”.

Video: Yeferson Cossio le celebró el cumpleaños a una habitante de calle y causó furor en redes

El joven antioqueño nuevamente acaparó la atención de los cibernautas, puesto que mostró que tuvo la iniciativa de ayudar a decenas de habitantes de calle, otorgándoles algo de comida y elementos para abrigarse. Asimismo, el influenciador comentó que el Gobierno nacional puede llegar a tener “olvidado” a este gremio de personas, además hizo énfasis de la discriminación que estos ciudadanos suelen aguantar.

Como era de esperarse, tras lo compartido por Yeferson Cossio, los usuarios digitales aplaudieron la intención que tuvo el creador de contenido. Incluso, resonó en redes y el joven se convirtió en un personaje tendencia. Pese a que todo recayó en el buen gesto de la celebridad, a su vez una habitante de calle tomó protagonismo de la situación y le pidió un pastel de cumpleaños al también emprendedor.

En ese instante, Cossio tomó en serio las palabras de aquella mujer y le prometió que le llevaría un pastel para celebrar su cumpleaños. Y así fue, a través de las plataformas, el influencer mostró que cumplió con su promesa.