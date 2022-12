“Un perrito me salvó la vida”: La dura confesión de Yeferson Cossio sobre su intento de suicidio

Yeferson Cossio es en la actualidad uno de los creadores de contenido digital más famosos y más seguidos en las redes sociales en Colombia, pero mucho de su reconocimiento lo ha conseguido debido a las constantes polémicas que protagoniza. Desde hace varios años el paisa empezó a hacer videos de bromas a sus amigos y familiares y así fue cómo se dio a conocer en las plataformas digitales.

No obstante, con el paso del tiempo empezó a buscar nuevo contenido para ser más popular y empezó a hacer retos que generaban bastante discusión entre sus seguidores y los internautas que terminaban por enterar de quién era Cossio y lo que hacía.

Fue precisamente en uno de esos retos que logró hacerse viral a nivel nacional y hasta en noticieros se habló de él ya que por una apuesta decidió ponerse implantes de silicona en el pecho y pasó algunos días con estos en su cuerpo para luego volver a entrar al quirófano y sacarlos. A raíz de eso se desató una fuerte polémica en su contra ya que lo acusaban de hacer cualquier cosa con tal de que hablaran de él sin importar lo peligroso que fuera.

Sin embargo, al creador de contenido eso no le importaba mucho ya que empezó a ganar todavía dinero del que ya le entraba a la cuenta por los demás negocios que tiene y como empezó a ganar más empezó a gastar todavía más.

Carros de lujo, costosos relojes y hasta un celular repleto de diamantes son solo algunos de los gusticos que se da el creador de contenido, sin embargo, con su fortuna también intenta ayudar a quienes más lo necesitan y cómo es amante a los animales mucho de su dinero es destinado a fundaciones que salven perros o gatos.

Aunque su necesidad de ayudar a los animales es bastante noble y por eso hasta recibió un reconocimiento del Congreso de la República, ese amor surge debido a la gratitud que siente por las mascotas.

Tal como contó hace un tiempo, él siempre fue una persona con ciertas dificultades de salud mental pero cuando era más pequeño sufría de un déficit de atención muy complicado que lo llevaba a cuestionar sus capacidades y pensó en quitarse la vida hasta que encontró a una perro que le salvó la vida.

“Un animal me rescató a mí. Cuando niño tenía déficit de atención, me iba a suicidar y un perrito me salvó la vida porque encontré amor, refugio y una razón para vivir. Antes de eso sí le tenía amor a los animales, pero nada del otro mundo. Con Yaco encontré todo”, declaró.

Y debido a eso entendió que su razón de ser era ayudar y las redes sociales le han permitido cumplir ese propósito ya que con los millones que gana a diario, puede rescatar mascotas o ayudar a fundaciones e incluso regalarles casas a personas que lo necesitan.

Yeferson Cossio recibió la Navidad por adelantado y esta fue su reacción

Yeferson Cossio viajó recientemente al Mundial de Qatar 2022 y también dio a conocer a sus más de 10 millones de seguidores que tras su llegada a Colombia lo esperaba una gran sorpresa de Navidad.

El creador de contenido no pudo ocultar la emoción, pues su regalo no fue algo material, sino una visita que lo alegro durante estas fechas tan importantes. Se trata de la familia conocida como Estrato Cero en Instagram, quienes el pasado mes de abril contaron que habían hecho rifas para poder comprar el curso que vende Cossio con temas de crecimiento en redes y monetización.

Ante este hecho, el colombiano reaccionó y dijo que los quería conocer en persona, por lo cual su deseo se cumplió y los recibió en su lujosa casa de Medellín. Así lo compartió a través de sus historias en redes sociales.

El encuentro se dio el 9 de diciembre, ya que Yeferson Cossio se encontraba de viaje por Qatar y suele tener una apretada agenda. “Estoy con toda la familia estrato cero que vinieron a la casa, por fin se nos dio… (risas) yo fui el que lo logró, qué gente tan cool en serio”, fue lo que dijo el creador de contenido mientras mostraba a sus invitados.

Doña Marta, don Eloy y su hijo le dieron un regalo al influencer que lo dejó aún más sorprendido; se trata de cuatro gallinas que ahora serán parte de las mascotas del colombiano. “Aparte me regalaron estas cuatro gallinas. A ver, qué nombre les ponemos a las cuatro gallinas. Ayúdenme a vacunarlas”, dijo Cossio y mostró cómo estas se dejaban consentir.

Entre los nombres que entre todos escogieron para las gallinas están Rosita, Dorotea y Patricia; además, Yeferson prometió que no se las comería para Navidad y que las cuidaría. “Morí. Les juro que nunca serán un sancocho”.