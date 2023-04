Yéferson Cossio pidió respeto para su novia tras fuertes críticas en redes

Finalmente, el paisa no aguantó y amenazó con tomar medidas drásticas.

Yéferson Cossio volvió a ser noticia hace un par de semanas con el anuncio de su nueva relación sentimental con la modelo paisa Carolina Gómez. A ella la conoció en una sesión de educación digital y entre instrucciones y estrategias digitales surgió el amor, que ahora demuestran en todas partes sin ningún tipo de pudor, pues ya han compartido incluso viajes con la familia del creador de contenido, como sucedió en su paseo por europa.

Desde el minuto uno en que los fans de Cossio conocieron a Gómez empezaron a opinar, en su mayoría sobre su aspecto físico, que para muchos es digno de una reina de belleza y para otros raya en lo “artificial”.

Carolina siempre tiene una tez inmaculada que rememora a las de las muñecas y su cuerpo voluptuoso también ha tenido ayuda quirúrgica, tan solo en su busto.

El influencer ha hecho caso omiso de los comentarios que navegan diariamente en redes sobre su novia. Incluso, en una ocasión, fueron inspiración para que el también modelo se ideara uno de los videos más cómicos y exitosos que publicó en sus redes en los últimos días, en el que se le ve a Carolina haciendo las veces de un maniquí, que Cossio decide llevarse y cuidar como si se tratara de un bien sumamente lujoso y preciado. Todo, en medio de la mirada atónita de los transeúntes y la misma Gisela Castaño, hermana menor de Yef.

Pero esto no aliviana ni las críticas ni el ambiente en las secciones de comentarios de las publicaciones de Yeferson, donde se sigue opinando sobre el cuerpo y la apariencia de Carolina. Esto, con mensajes que ya rayan en los insultos y esto el paisa no lo tolera de ninguna forma, pues se sabe que cuando se le agota la paciencia, él solo atina a actuar y el resto no importa nada.

Tal parece que Cossio ya está llegando a su límite y así lo dejó muy claro a través de un trino que publicó en su cuenta oficial de Twitter. Esta es una de las pocas de famosos que aún cuenta con el chulito azul de verificación, que ahora solo lo tienen las cuentas de los usuarios que cedieron ante Elon Musk y se han registrado para hacer parte del proyecto Twitter Blue, con el que se piensa financiar a la plataforma y atacar las cuentas de fake news.

“Sea quien sea mi novia, ¿si ella no es bienvenida? Yo tampoco. Si hablan mal de mi novia, me faltan el respeto a mí también; si alguien de los que asiste al plan incomoda a mi novia, yo no voy. Es fácil y así deberíamos ser todos”, fue la frase que dejó el paisa en la plataforma, que de igual forma desató todo un debate en dicho hilo donde muchos exaltan sus palabras, pero otros siguen ensañados en que una de las mejores opciones es que la relación se termine.

Sea quien sea mi novia, ¿si ella no es bienvenida? yo tampoco, si hablan mal de mi novia me faltan el respeto a mí también, si alguien de los que asiste al plan incomoda a mi novia, yo no voy.

Es fácil y así deberíamos ser todos. — Yef (@YefersonCossio) April 20, 2023

“Me gusta tu contenido, pero estoy en desacuerdo contigo, porque si tu novia es una hija de la gran put* con las personas con las que acostumbras estar sin razón, solo por celos o inmadurez, sencillamente te quedaras solo para cuando terminen”. “No es obligación de nadie aceptarla, pero sí hay que respetar, también debemos darnos cuenta que a veces hay personas que no caen bien por su egocentrismo, arrogancia y superficialidad”. “Deje tanto show que en un par de meses vas con otra de la mano y también la vas a querer defender”. Estas son algunas de las críticas que se pueden leer en el hilo del paisa.

Mientras tanto, Cossio sigue trabajando muy de la mano con su actual novia y sus hermanas para seguir generando contenido y agrandando sus bolsillos, pues es una gran millonada la que ellos reciben cada vez que sus seguidores dan likes, comentan y comparten sus videos y publicaciones.