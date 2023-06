Periodista, fan de Shakira, reveló que la cantante estuvo en Costa Rica con sus hijos; fue “totalmente inesperado”

Shakira vuelve a dar de qué hablar y esta vez relacionado con su ubicación. En redes sociales circula información revelada por la periodista y presentadora de televisión costarricense, Glenda Cecilia Umaña Hidalgo, donde asegura haber visto a la cantante en compañía de sus dos pequeños Sasha y Milan, de 9 y 11 años, respectivamente, además de su adorado hermano Tonino Mebarak, hospedándose en un exclusivo hotel de Costa Rica.

“Chicos, estoy que se me sale el corazón. No saben lo que acaba de pasar. Estamos en Costa Rica, no les voy a decir el hotel, pero acabamos de ver pasar a Shakira con sus hijos. Está aquí. La perseguí, la perseguí, pero ya se fue”, dijo la comunicadora en su cuenta persona del Instagram, donde acumula más de 25 mil seguidores.

Pese a que la presentadora no ofreció mucha información al respecto, sí contó con lujo de detalles, en otra publicación, cómo ocurrió el instante, que fue “totalmente inesperado”.

“Estamos tan emocionados. Fue totalmente inesperado. Estábamos cenando en una reunión de negocios en Costa Rica y nos quedamos estupefactos cuando la vimos pasar rápidamente con sus dos hijos. Todos dijimos: ¡es Shakira! Yo me levanté, pero no logré alcanzarla”, escribió en la red social, acompañado de una imagen junto a Tonino, el hermano de la artista.

A su vez, Glenda contó que ante el hecho de no poder ver, cara a cara, a la cantante barranquillera, tuvo la oportunidad de toparse con Tonino Mebarak, uno de los hermanos mayores de Shakira, quien decidió dejar su vida pasada para convertirse en el actual road manager de la cantante.

“Me quedé muy cerca del ascensor por donde subieron y en eso bajó el hermano, tan amable, se quedó hablando con nosotros y hasta se tomó una foto. ¡Qué gran alegría que disfruten de las bellezas de mi país!”, manifestó la periodista, sin ocultar su gran emoción y felicidad de haberlos visto.

La periodista costarricense logró una foto con el hermano de la cantante. - Foto: Tomada de Instagram @glendaumanah

Al parecer y según fuentes confiables al periódico costarricense, La Teja, la celebridad se habría hospedado en una “exclusiva torre VIP del Hotel Real Intercontinental”, en la ciudad de Escazú.

Aunque se desconoce si la artista continúa en el mencionado territorio, o cuáles serían los motivos de su visita, el medio citado también reseñó que “la colombiana arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en su jet privado”.

Incluso, la comunicadora concluyó su historia en Instagram, diciendo que “luego me enteré que mañana [jueves] saldrán hacia el Pacífico. Era el plan original, pero por el clima tuvieron que quedarse a dormir en San José. Los niños vestidos con camisetas de los Lakers cenaron sushi, pues les encanta, según lo que pudimos averiguar”.

Está “ilusionada y feliz”

Shakira, tras su separación con Piqué, se le ha visto con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Aunque no han confirmado una relación amorosa, sí se tiene seguridad de que hay una amistad muy cercana, ya que varios medios internacionales han confirmado el romance que tendrían las celebridades.

Crecen los rumores de un posible romance entre la cantante Shakira y el piloto Lewis Hamilton. - Foto: Getty Images

A lo anterior, se ha sumado el reconocido paparazzi español Jordi Martin, quien en diálogo con el programa Amor y fuego, le reveló a sus presentadores Rodrigo González y Gigi Mitre detalles de lo que ocurre entre Shakira y Lewis Hamilton, lo que encendió las alarmas en el set de Willax. El periodista, sin pelos en la lengua, no dudó en confirmar el romance entre la cantante y el piloto, asegurando que sí están en una relación.

“Shakira ha estado unos días en Barcelona y el lunes estuvo grabando un comercial, yo tenía sospechas. Decía: ‘¿Será que Shakira ha ido a Barcelona para sacar celos a Piqué?’. Yo sabía de la amistad con Hamilton, pero les puedo decir, confirmado, que ellos están en una relación, confirmado”, reveló el periodista.

Shakira está centrada en el bienestar de sus hijos. - Foto: Getty Images

Y luego, agregó: “Shakira y Hamilton estarían en la fase inicial de una relación. La primicia es que Shakira, por su boca, ha dicho que, después de probar un ‘morenito’, ya no quiere probar a ningún ‘blanquito’. Esta es la bomba a nivel mundial y le va a llegar a Shakira, pero ella sabe”.

A su vez, explicó que la pareja ha decidido llevar la relación sin prisa, pero el entorno más íntimo de los personajes en mención ya lo saben: “Tengo gente que es cercana a Shakira, han estado reunidos esta semana y ella les ha dicho que está ilusionada y feliz”, señaló el fotógrafo.