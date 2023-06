Destapan detalles de la boda del hermano de Gerard Piqué; revelan por qué las miradas están en Clara Chía

Gerard Piqué quedó en el centro de distintas noticias en la prensa internacional, debido al anuncio que salió a la luz sobre la decisión que tomó su hermano menor de dar el ‘sí' en la iglesia con su novia de toda la vida. El exfutbolista se prepara, junto a sus seres queridos, para alegrarse y disfrutar de este paso que dio su familiar en temas sentimentales.

Gerard y Marc Piqué siempre han llevado una buena relación en sus vidas, compartiendo diversos escenarios y momentos familiares, pese a que el menor de la familia prefiere estar alejado de las cámaras y el mundo de la farándula española. Con la boda que se celebrará, ambos hermanos se acompañarán en otro episodio especial en sus vidas, pues uno llegará al altar y el otro estará acompañado de su novia de forma oficial.

El empresario celebrará la boda de su hermano menor. - Foto: Getty Images

A pesar de que se comentó bastante sobre la ceremonia y la fecha importante en la vida del hijo menor de Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, no se habían dado a conocer detalles exactos de cómo sería este matrimonio y la fiesta. En total misterio se mantenía el festejo, hasta que un medio internacional soltó lo que sería una invitación a este evento.

De acuerdo con lo que reseñó Mujer hoy, citando a La Vanguardia, esta boda se realizará el próximo 23 de junio a las 6:00 p. m. y contará con una fiesta para los recién casados en una casa que posee la familia de la novia (María Valls) en Sant Andreu Llavaneres. Todo el evento contará con la presencia de amigos, allegados y conocidos, quienes estarán organizados en distintas zonas.

Los padres de Piqué ya se reunieron con sus nietos - Foto: Europa Press

“Os esperamos, con muchas ganas, el viernes 23 de junio, a las 18:00 h, en la Parròquia Sant Vicenç de Montalt, y en la celebración, que tendrá lugar a continuación en nuestra casa de Sant Andreu de Llavaneres”, se lee en la invitación que publicó La Vanguardia.

UN LUGAR PRIVILEGIADO 💟



Clara Chia estará junto a Gerard Piqué en la mesa presidencial de la boda de Marc Piqué y su pareja Maria Valls Casanovas este Viernes 23 de Junio 🤵🏻👰🏼‍♀️💐🤍



Fuente: Mamarazzis pic.twitter.com/AaS3XMUsFr — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 22, 2023

En cuanto a la organización y el protocolo, según el portal mencionado, estará a cargo de la agencia Options, mientras que las luces, la música, los sonidos y arreglos contarán con el trabajo de Soundworks Pro. El banquete nupcial lo llevará Nandu Jubany y tendrá alianzas bajo la firma Rabat.

Sin embargo, más allá de todos estos detalles del evento que se robará las miradas este 23 de junio, la atención de los curiosos ha estado sobre Clara Chía, quien fue protagonista de un inesperado cambio de planes dentro de esta boda. La joven no estaba incluida en la mesa ‘presidencial’ por la posible asistencia de los hijos de Gerard Piqué, pero, debido a la decisión de Shakira, se reubicó y la catalana se sentará junto a su novio.

Clara Chía asistió al concierto de Coldplay - Foto: Europa Press

Esta información surgió luego de que Las Mamarazzis recibieran datos de una fuente cercana a la familia, la cual comentó este cambio que se hizo en las mesas para que la pareja del exfutbolista lo acompañara de forma oficial ante todos los invitados.

“Justamente recibí una llamada de un invitado de esa boda y nos comenta que en un principio Clara iba a estar sentada en la mesa de los amigos, porque ella es amiga de las personas que están invitadas, es muy cercana con la novia y con los amigos de la novia, entonces en ese momento, cuando estaba previsto que los niños de Piqué y Shakira estuvieran en la boda, ella no iba a formar parte de esa mesa presidencial, pero hoy mismo me comentan que sí va a estar en aquella mesa y sí va a estar sentada con el resto de la familia y va a acompañar a su pareja”, señaló Lorena Vásquez en el podcast.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Esta noticia empata con una publicación que realizó la cuenta de Twitter ClaGerFans, donde evidenció la cercanía que existe entre Clara Chía y María Walls, compartiendo planes y espacios con los hermanos Piqué. El perfil mencionó “la complicidad” que había entre los cuatro y la buena amistad que se generó entre todos.

BODA EN LA FAMILIA PIQUÉ 🤵🏻👰🏼‍♀️



El Sábado 24 de Junio se casa Marc Piqué, el hermano menor de Gerard. En estas fotografías del mes de Diciembre del año pasado en Praga podemos observar la gran complicidad y amistad que hay entre los hermanos y sus respectivas parejas 💕💍 https://t.co/YzNLDsJ2i9 pic.twitter.com/LONKokzo6B — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 9, 2023

De igual manera, su colega, Laura Fa, apuntó que esta decisión era lógica y entendible, ya que si no se contaba con la asistencia de los pequeños, no era necesario apartar a la novia del empresario en una mesa donde estaban amigos y allegados.

“Tiene sentido, si al final no están los niños, no incomoda a nadie, es la novia de Gerard, no tiene sentido que esté apartada”, comentó Laura Fa.