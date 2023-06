Tom Cruise recibió pregunta sobre Shakira y dio inesperada respuesta; se ‘destapó’ sobre la colombiana

Tom Cruise se convirtió en protagonista de una serie de noticias en redes sociales y la prensa internacional, debido a un acercamiento que tuvo con Shakira meses atrás. El actor y la cantante fueron captados dialogando y disfrutando de un evento de la Fórmula 1, por lo que surgieron rumores de un supuesto romance.

Shakira y Tom Cruise estuvieron juntos en Miami - Foto: Getty/Twitter: @ShakiraPeru

A pesar de que los medios insinuaron que se había dado una fuerte química entre ambos, se destapó que la colombiana y el artista de Hollywood solo eran amigos. Allí se mencionó que la barranquillera puso un límite en su parte sentimental, ya que no había sanado del todo la ruptura amorosa con Gerard Piqué.

No obstante, recientemente, Tom Cruise llamó la atención de los curiosos con una inesperada entrevista que concedió durante una gira promocional de la siguiente película en la que participó. El actor charló con Jessi Valeri para Despierta América y soltó algunos detalles particulares de su vida actual.

Tom Cruise camina en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami el 7 de mayo de 2023 en Miami - Foto: Formula 1 via Getty Images

En este diálogo, Tom Cruise recibió una interrogante sobre Shakira y el acercamiento que tuvieron semanas atrás, respondiendo con tranquilidad y un poco de evasivas. La estrella del cine llenó de elogios a la cantante, asegurando que era muy talentosa y una gran persona.

Shakira y tom Cruise - Foto: @PitLane_F1

“Amamos verte en la Fórmula 1 con Shakira, yo no sabía que eran amigos”, dijo la periodista.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, respondió Cruise.

Ante estas declaraciones, las cuales no brindaron mayores detalles a profundidad, Jessi Valeri soltó un comentario sobre las caderas de Shakira e hizo reír al artista, quien confirmó esta opinión.

“Y sus caderas no mienten”, comentó la comunicadora, a lo que el artista agregó: “No, no mienten. No lo hacen”

Tom Cruise habría ‘reaccionado’ a los rumores de romance con Shakira

Semanas atrás, a raíz de varios contenidos, se desató una ola de comentarios y rumores en los medios internacionales, los cuales puntualizaban que el artista sí habría estado interesado en la cantante, al punto de coquetearle y enviarle flores a su residencia.

Las expectativas quedaron en el aire, sin conocerse cuál era el rumbo de este encuentro casual que surgió en el evento deportivo.

Shakira lució una camisa Versace durante el Gran Premio de España de F1. - Foto: Instagram @shakira

Recientemente, ha salido a la luz información de medios como Mirror, Daily Mail y El Heraldo, donde revelarían la supuesta reacción que habría tenido Tom Cruise tras enterarse de los rumores de vínculo amoroso entre Shakira y Lewis Hamilton.

A su vez, de acuerdo con Radar Online, un “amigo cercano” del actor de Misión Imposible detalló lo “dolido” que estaría por el supuesto romance entre las celebridades y porque, inicialmente, habría intentado conquistarla, pero finalmente no se concretó nada.

La cantante colombiana Shakira, asiste al Gran Premio de F1 de España en el Circuito de Barcelona-Catalunya el 4 de junio de 2023 en Barcelona, ​​España. - Foto: Getty Images

“Fue un gran golpe para el ego de Tom”, señaló el “amigo cercano” al medio citado.

“Le dolió aún más porque considera a Lewis un amigo”, agregó la fuente, aunque por el momento ninguno de los involucrados en este triángulo amoroso se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Por su parte, semanas atrás, una fuente cercana a la artista habría mencionado a un medio las razones por las cuales la celebridad no le correspondió al actor, enfatizando en sus motivos personales.

A Tom Cruise le habría "dolido" que Shakira prefiriera a Lewis Hamilton por esta razón. - Foto: Tomadas de Getty Images - Montaje: SEMANA

De acuerdo con lo reseñado por El Mundo, Shakira habría tomado una radical decisión y se la dio a conocer a Cruise, poniendo una barrera entre ambos para que no la sigan vinculando sentimental o amorosamente con él.

La intérprete de Ojos así puntualizó que estaba aún superando su duelo amoroso por lo que vivió con Piqué, además de que estaba enfocada completamente en Milan y Sasha.

El portal afirmó que la estrella musical ya le habría dicho al famoso rostro de Hollywood que no la buscara más, pues no estaba interesada en sostener ningún tipo de romance con él, a pesar de sentirse cómoda con la charla que tuvieron aquel día.

“Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, citó el medio, basándose en lo dicho por la fuente.