Antes de Shakira, Tom Cruise había estado interesado en estas dos colombianas

La aparición de Shakira en el pasado Gran Prix de Miami ha dado infinidad de temas que se están discutiendo en este preciso instante en las redes sociales, siendo su encuentro con Tom Cruise el más apetecido por los cibernautas, pues una relación de dos luminarias del talante de la colombiana y el estadounidense es el plato perfecto para los usuarios ávidos de chismes y dramas al estilo Hollywood.

En teoría, Shakira y Cruise serían solamente un par de amigos que coincidieron en dicho evento; sin embargo, para muchos es demasiado extraño que la barranquillera hubiera elegido su compañía durante la carrera, por encima de otros muy amigos suyos que también asistieron al encuentro deportivo, como el vocalista de The Black Eyed Peas Will.I.Am y el exdirector creativo de Burberry Ricardo Tisci.

Incluso, la misma barranquillera publicó fotos con el cantante y es diseñador en su perfil oficial de Instagram. Sin embargo, los videos y fotos de los paparazis solo la captaron junto al actor de ‘Misión imposible’, lo que dio pie a rumores sobre un amor naciente que podría estarse cocinando entre Miami y Los Ángeles, ahora que la cantante está feliz muy lejos de Europa, donde dejó atrás su vida de “casada”.

Todas las plataformas de redes sociales están divididas, unas apoyando este “nuevo romance” y diciéndole a la colombiana que disfrute de su soltería con quien quiera, pues ya ha sufrido demasiado como para quedarse sola cuidando a sus hijos. Sin embargo, el otro bando le hace un llamado a la cantante para que tenga cuidado con Cruise, pues el actor tiene un arsenal de relaciones y matrimonios fallidos de cuenta de su personalidad extravagante y su religión, la cienciología.

Incluso, se dice que Tom ya estaría cortejando de una forma más directa a la colombiana, enviándole flores y chocolates a su nueva mansión, ubicada en una isla privada en una de las bahías más prestigiosas de la capital de Florida. Pero cabe resaltar que esto no es nuevo en el actor, pues ya se le han conocido acercamientos con otras mujeres específicamente colombianas, a las que también les envió regalos románticos que escondían un objetivo muy claro y siniestro.

Varios medios de comunicación internacionales han recordado a las mujeres colombianas que han sido objetivo sentimental de Cruise, quien a sus 60 años sigue siendo uno de los hombres más atractivos y deseables de Hollywood. Años atrás cuando el neoyorkino acababa de terminar su relación con la española Penélope Cruz, puso su mirada en una de las colombianas más cotizadas de la industria de la televisión de Estados Unidos, quien se ha alzado con el logro de ser la actriz mejor pagada de dicho país.

Se trata de la también barranquillera Sofía Vergara, quien tal como lo estaría viviendo Shakira en este momento, recibió ramos de flores, chocolates sumamente finos y otro tipo de presentes como botellas de champaña y alguna que otra joya por parte del actor, quien veía en ella una pareja potencialmente positiva para él y su entorno.

De hecho, una de las mayores propuestas que le habría hecho Tom a Sofía fue invitarla a una de las fiestas previas a los premios Óscar, donde también iba a estar el actor Will Smith. Sofía se dejó llevar por la emoción y al parecer habría asistido a esta y otras citas, pero ella empezó a percatarse de que no solo la estaban cortejando, sino que detrás del actor estaba todo un engranaje cienciológico estudiando cada acción de la colombiana para determinar si podría ser o no la esposa del histrión.

Fue así como Sofía habría parado cualquier tipo de interacción con Cruise, declinó su invitación a asistir a la sede principal de la cienciología en Los Ángeles y siguió su vida por aparte para luego entregarle su corazón primero al empresario Nick Loeb y luego al actor Joe Manganiello. Pero Tom no se quedó quieto en su búsqueda de compañía colombiana.

Años después, el actor quedó flechado con una bogotana que fue elegida para ser parte de una de las promociones de la cinta Misión imposible: Nación secreta. Se trata de la modelo y presentadora Jéssica Cediel, quien terminó siendo invitada por el equipo de Cruise a la première del filme en Nueva York y allí tuvo la oportunidad de entrevistarlo, quien estaba muy asombrado del profesionalismo y la belleza de la colombiana.

Este encuentro dio pie a que nacieran rumores sobre la nueva relación del actor con la presentadora, pero fue la misma Cediel la tuvo que salir a desmentir los chismes, pues aunque ella reconoce que el estadounidense sí fue coqueto y la cortejó en el evento, no pasó nada más que una conversación profesional y amistosa en una première.