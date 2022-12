Valentina Lizcano reveló la millonada que debía pagar en Cartagena y la razón que la llevó a mudarse a Medellín

Valentina Lizcano, una de las actrices más queridas de Colombia y recordada por su trabajo en La reina del flow, se fue a vivir a Medellín recientemente. En la región Caribe siempre se ha dado una queja por parte de los ciudadanos y es el alto precio que deben pagar por servicios públicos, en especial por la factura de la electricidad.

La actriz oriunda de Cali confesó una de sus razones para radicarse en la capital antioqueña y fue precisamente el alto precio que tenía que pagar por los servicios públicos. Solo en electricidad, según ella, tenía que cancelar cerca de 2 millones de pesos, una cifra que le parece muy exagerada.

“Es que uno porque es figura pública no habla por el qué dirán, pero no importa, no me da vergüenza, era muy caro. Yo amo Cartagena, pero esos servicios son muy costosos, que arreglen eso”, dijo la famosa en entrevista para La Red.

Aprovechó y entre líneas también le envió un consejo a las personas sobre el manejo de las finanzas personales, pues debe haber mucha organización.

Y es que para nadie es un secreto que las quejas con respecto a los valores de la electricidad en el Caribe cada día van en aumento. Hay personas que han denunciado, por ejemplo, que les ha tocado pagar cifras altísimas por servicios que ni siquiera consumen porque no habitan las viviendas a las que llega el recibo.

Valentina Lizcano contó que fue víctima de abuso sexual y tuvo que tomar una difícil decisión

Valentina Lizcano ha sabido ganarse el cariño de varios colombianos con su talento para la actuación. La nacida en Cali ha hecho parte de un gran número de producciones de televisión nacional, algunas de las más recordadas son: Aquí no hay quien viva, El secretario, Dulce amor, La reina del flow, entre otras.

Asimismo, la mujer se caracteriza por una encantadora forma de ser, pues siempre se ha mostrado muy auténtica y divertida. También se puede decir que es muy calmada, ya que afronta las diversidades de la mejor manera y trata de aprender de ellas. Su personalidad es uno de los motivos que la ha llevado a tener más de un millón de seguidores en sus redes sociales.

De acuerdo con lo que se ve en sus redes sociales, parece que Valentina Lizcano está viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues tiene un gran hogar, en el que tanto sus hijos como su esposo, el italiano Giulio Ianelli, les sacan más de una sonrisa.

Sin embargo, durante su infancia y adolescencia vivió momentos muy complicados, pues en el programa AutoStar TV aseguró que fue víctima de abuso sexual y que incluso tuvo que abortar.

“Yo viví esa situación (de abuso) en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía, pero siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión (el aborto) porque no podía, no tenía cómo sostenerme a mí, no tenía cómo sostener a un bebé”, expresó.

En su libro Sana locura: retratos de mi alma, estableció que los responsables de este delito fueron el director del jardín infantil al que asistía y el conductor de la ruta del colegio. Respecto a este último, dijo que “siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas, y cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna”.

Por este motivo hace parte de la fundación Todos Somos Una, la cual brinda apoyo y acompañamiento a aquellas mujeres que hayan sufrido de abuso sexual y hoy en día son madres cabeza de familia.

Por otra parte, la actriz afirmó que cuando estaba iniciando en el mundo del entretenimiento, unos colegas intentaron abusar de ella mientras estaba en una fiesta. No obstante, no dio nombres.