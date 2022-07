Valentina Lizcano responde a críticas por video usando bikini mientras jugaba con su hijo

Valentina Lizcano ha logrado marcar una huella en la televisión colombiana, y algunos medios nacionales, con el trabajo que proyectó a lo largo de los años. La celebridad se abrió paso en producciones como La reina del flow, El secretario, La diosa coronada, Victorinos y Bichos, formato infantil que se transmitía por el Canal RCN.

En días recientes, la locutora, que relató una fuerte historia de su pasado, llamó la atención de varios curiosos en redes sociales luego de publicar una serie de videos en los que reaccionaba a críticas que había recibido por publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. La colombiana usó las historias de su perfil para referirse a lo que pasó y explicar su desacuerdo con mensajes que le llegaron a los directos de la red social.

De acuerdo con lo que contó la presentadora, más de 500 personas decidieron dejar de seguirla en su cuenta de Instagram, debido a dos publicaciones que subió. La primera fue un video bailando en bikini, mientras disfrutaba el clima del lugar donde ella reside actualmente.

El segundo post fue un clip en el que aparecía junto a su hijo, jugando bajo la lluvia, cerca de una piscina. En esta grabación también aparece luciendo un traje de baño, el cual era pequeño y apto para su finalidad, la cual era broncearse.

La celebridad aseguró que no debería tocar estos temas en público, debido a su trabajo con las plataformas digitales y las marcas con las que realiza proyectos. No obstante, ella prefiere poner sobre la mesa las constantes críticas que ha recibido por una situación tan normal en la vida de una mujer.

“Les voy a contar. Yo no debería hablar de esto porque soy influencer y las marcas van a decir que se me bajó el alcance, pero no me interesa, a mí me interesa que la gente que esté aquí esté alineada en un pensamiento de respeto”, dijo en el clip.

“Resulta que a 500 personas no les gustó que yo subiera un video bailando en vestido de baño y otro video jugando con mi hijo, bajo la lluvia en la piscina, en vestido de baño. Uno es en la playa, otro en la piscina, no sé qué clase de ropa quieren que tenga”, preguntando sobre las actitudes que tomaron varias personas con respecto al atuendo que eligió para compartir con sus hijos.

De igual manera, la actriz agregó: “Me escriben y me dicen: ‘Te dejo de seguir porque eres una mujer mayor, con dos hijos, que no debería mostrar su cuerpo’. No me parece, no lo puedo comprender, yo vivo en tierra caliente, estaba en el mar y la piscina…¿qué tipo de ropa se supone que use?”.

Lizcano fue clara con su posición y los gustos que tiene para seleccionar las prendas en estos momentos “orgánicos”, afirmando que en el lugar estaba su hija, su mamá y su familia, por lo que no siente que esté haciendo nada malo u ocultando detalles de su vida personal. La famosa dejó en el aire la situación, mostrando su confusión ante lo ocurrido.

“No es que yo me esté escondiendo”, mencionó la artista de 38 años en su clip.

Varios usuarios de redes sociales comentaron sobre esta situación, defendiendo a Valentina de las críticas que llegó a recibir por sus contenidos. Muchos aseguraron que tenía “el cuerpazo” y “la figura” para lucirla con el atuendo o look que decidiera.

“Yo la elogié muchísimo, tiene sus años y tiene un cuerpazo”, “No sé por qué las personas se creen con el derecho de opinar sobre la vida de otro”, “Acabo de ver el video y se le ve el cuerpazo”, “Y qué tiene de malo que muestre”, “perdiste 500 seguidores, pero sumaste una… te apoyo”, “Con ese cuerpo ni bikini me pongo”, entre otras opiniones.