Chyno Miranda reapareció, fue dado de alta y agradeció a sus seguidores; esta es su historia

Mi niña bonita, Me voy enamorando o Andas en mi cabeza fueron algunos de los éxitos que hicieron de Chino y Nacho todo un hit. El dúo venezolano le dio la vuelta al mundo con sus canciones desde 2010, pero poco a poco la fama dejó de ser suficiente para el primero de ellos, quien hoy por hoy lleva casi dos años padeciendo por temas de salud.

Se trata de Chyno Miranda. El artista -de 28 años- nacido en La Guaira fue internado en varias clínicas de rehabilitación, a fin de resolver problemas de salud mental , supuesta adicción a las drogas y algunas secuelas que le dejó el covid-19.

El cantante Chyno Miranda estuvo en centros de rehabilitación desde hace un año y medio. Foto: Instagram @chynomiranda. - Foto: Foto: Instagram @chynomiranda.

Esta enfermedad le causó neuropatía periférica, lo cual comenzó con molestias en los pies, entumecimientos, dolores al caminar y debilidad. Poco tiempo después, eso derivó en encefalitis, inflamándosele el cerebro y causándole trastornos en el habla, confusión en el pensamiento y agitaciones, lo que preocupó tanto a sus fans, como a su círculo cercano.

No obstante, macabros detalles acerca de los lugares de atención médica se conocieron por redes sociales, denunciando que el artista estaba siendo maltratado, que no estaba en condiciones favorables para su tratamiento o incluso llegó a decirse que se le tenía recluido en contra de su voluntad.

“Estuve por 11 meses (en el centro de tratamiento) y me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, muchos momentos perturbadores, difíciles, de lejanía, de separarme de mis seres queridos”, le contó el intérprete al youtuber Israel Gómez.

Asimismo, abrió su corazón con el creador de contenido digital y le relató detalles puntuales de su tiempo encerrado. “Intenté escaparme, tres veces, me fui por la puerta principal y las tres veces me agarraron, cuando me agarraron, me inyectaron”, agregó.

Chyno Miranda, quien sufrió graves secuelas del covid-19, ahora recupera poco a poco su vida pública. - Foto: WireImage

Salió del hospital ‘Tía Panchita’, del que se dijeron muchas cosas sobre las instalaciones y servicios, pasando entonces a la clínica El Cedral, donde estuvo por varios meses hasta estar en condiciones de ser dado de alta, lo cual se produjo en las últimas horas y alegró a todos sus admiradores.

Aunque ya se le consideró en plenitud mental para decidir su destino, las autoridades avisaron que todavía es necesario que Chyno se someta a terapia, con el objetivo de recuperarse de las molestias físicas que ha presentado.

Hace algunos días, había dicho en la entrevista citada anteriormente que “me siento como un hombre nuevo, me siento más cerca de Dios, más cerca de la familia, más cerca de mi novia, de los seres queridos. (Fue) bastante difícil, de mucha reflexión, de mucha búsqueda, de mucho reencontrarme conmigo mismo. Yo sé que tuve muchos excesos en la vida, está bien, pero eso es parte de la vida, y yo creo que los hombres tenemos que vivir eso, aprender y echar para adelante”.

Cabe destacar que, aparte de darse a conocer su salida al mundo nuevamente, hace algunas semanas ya había recuperado sus redes sociales, donde había anunciado una nueva canción llamada La Nota, de la cual se esperan más detalles en breve.

Finalmente, aunque fuera autorizado su alta médico, hay quienes guardan reservar. De hecho, su madre, Alcira Pérez reaccionó cuando se supo que el juzgado levantó la consideración de inhabilitación del cantautor.

Chyno Miranda y su mamá Alcira Pérez. - Foto: Tomada de Instagram @chynomiranda

“Yo todo lo que quiero es su bien, ahora está en sus manos y en la manos de Dios, a quien le seguiré rezando para que me lo cuide. Yo creo que él no me llamó pensando que le iba a hacer un escándalo, pero no, yo solo quiero su bien”, le comentó en su momento a Mandy Fridmann.

Ahora, el equipo legal de la mujer prepara una petición al juez para que este le dé las razones por las que no fue notificada sobre la salida de su hijo.